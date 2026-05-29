Arrojó un déficit de $13.634M: El HCD de Morón rechazó la Rendición de Cuentas del 2025

El Concejo Deliberante de Morón rechazó este viernes, por mayoría, el Rendición de Cuentas enviada desde el Departamento Ejecutivo por el ejercicio fiscal 2025. El balance municipal arrojó un déficit de $13.634 millones, sobre un presupuesto de $177 mil millones y un gasto devengado de más de $194 mil millones, según los datos oficiales.

Estos números fueron rechazados por 16 manos de la oposición, que reparó no sólo en el nivel de endeudamiento sino también en la forma en que se pagaron muchos gastos a través del mecanismo de contratación directa. A los votos libertarios y del PRO, se sumaron (tal como pasó ayer en el pedido de interpelación al intendente por el caso de Luna Ortigoza) los 5 de Nuevo Encuentro. Sólo los 8 concejales de los bloques MDF y FR votaron a favor del proyecto.

«El modelo nacional condiciona más que nunca a las demás jurisdicciones. Atender la situaciones sociales locales se torna más desafiantes. Después de dos años y medio, resulta indiscutible que el marco económico y fiscal impuso condiciones adversas para los gobiernos locales. Los recursos alcanzan cada vez menos. El déficit de 2025 no es motivo de orgullo, pero es una regla de casi todas las jurisdicciones», leyó el concejal Agustin Ramponelli (PJ).

Si bien la principal excusa por el rojo fiscal fue Milei, también se culpó a la merma en la masa coparticipable que se recibe de la Provincia. Por los cambios en el CUD, «Morón perdió en dos años el 10% de sus ingresos», sostuvo el edil. «De haberse sostenido estos recursos, Morón hubiera recibido $19 mil millones más por coparticipación», completó.

Claro que después llovieron todos los palos a la gestión Ghi, que desde comienzos del año pasado vivió una suerte de emancipación, alineado ya no al sabbatellismo sino al MDF de Axel Kicillof. La ruptura del bloque de Unión por la Patria, en marzo, también le implicó al oficialismo quedar en minoría. Aunque esa no sería la excusa por la cual no tiene Presupuesto en 2026. «Si lo tratáramos, lo votaríamos sólo para que no le mientan a los trabajadores», renegó Diego Spina (NE). Tal como ocurrió el año pasado, el intendente volvería a prorrogar el último Presupuesto aprobado.

A su turno, Ariel Aguilera (de Todo por Argentina) acusó a Economía de enviar «un gran dibujo» al recinto. «La recaudación subió 65% a pesar del tarifazo. Pero a pesar de que crecieron por encima de la inflación no les cierran las cuentas. El déficit que hoy nos traen no es por un asfalto, o por patrulleros. Es por burocracia y por gasto político. Por hacer un show en la jura de la bandera con una grúa y el Belgrano volador. Es por hacer publicidad», espetó.

Pablo Tozzi y Analía Zappulla (de LLA) hicieron hincapié los $21.000 millones de deuda flotante que tiene el Municipio y en que más de la mitad de los recursos se van en sueldos (hay una masa de 7839 empleados, contando al HCD); mientras que el sabbatellismo recordó el conflicto gremial que derivó en la sesión del Presupuesto en diciembre.

«El año terminó con un Estado que no podía pagar las horas extras de los empleados ni el aguinaldo de sus funcionarios. La venganza le ganó a la responsabilidad. No hay nada más funcional a la derecha que la gestión de Ghi», aseveró la jefa de bloque de UP, Florencia De Luca. Para el NE el «deterioro de la gestión» comenzó con la salida de ese espacio de cargos de gobierno. «El intendente puso a la venganza por delante de la responsabilidad», acotó.

Mariano Spina (otro que dejó el Ejecutivo en 2025) fue al hueso contra la Jefatura de Gabinete, que conduce Estefanía Franco. «Absorbieron siete subsecretarías bajo la Secretaría de Educación y Desarrollo de la Comunidad, que conducía José María Ghi (el hermano del intendente y primer candidato a concejal de Fuerza Patria en 2025). Lo que hicieron fue copiar el modelo nacional de degradación de secretarías. Y luego la dejaron acéfala porque Ghi estaba de campaña y trasladó la firma a la Jefatura de Gabinete. El concejal se sigue presentando como secretario», apuntó.

A continuación, la votación arrojó un resultado que estaba cantado, y que se estiró hasta el último día hábil del mes, sobre el filo del tratamiento legal del expediente. Del mismo modo fueron rechazadas las transferencias de partidas.