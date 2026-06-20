«Bien de Hurlingham»: El Municipio lanzó un portal para impulsar emprendimientos locales

La gestión municipal de Damián Selci resentó “Bien de Hurlingham”, una nueva plataforma digital destinada a visibilizar e impulsar el trabajo de emprendedores locales. La iniciativa genera nuevas oportunidades de difusión para quienes desarrollan emprendimientos en Hurlingham, William Morris y Villa Tesei.

A través del sitio [bien.hurlingham.gob.ar], los vecinos pueden conocer proyectos vinculados a alimentos, diseño, hogar, indumentaria, librería y papelería y otros rubros, con un catálogo que se irá ampliando periódicamente. Además, todos los emprendedores puede sumarse a esta política de acompañamiento al sector y de promoción del trabajo local.

“Creemos en lo nuestro y por eso queremos fortalecer el trabajo de quienes crean y producen en Hurlingham. Comprá local, regalá local”, afirmó el intendente Selci.

“Bien de Hurlingham” propone construir un entramado de consumo de cercanía que conecte a productores y compradores de la propia comunidad. “En este contexto económico difícil, desde el Municipio acompañamos a los emprendedores para que entre todos podamos crear una red: que un vecino le compre a otro vecino”, comentó el intendente.

LLEGÓ "BIEN DE HURLINGHAM": COMPRÁ LOCAL, REGALÁ LOCAL ❤️



Lanzamos una nueva plataforma para difundir e impulsar a los emprendedores de nuestra ciudad.



Entrá a https://t.co/cVm2RwG2Qb, conocé las propuestas que hay y hablá directo con el emprendimiento que más te guste. pic.twitter.com/iTlf6juvtK — Hurlingham Municipio (@MuniHurlingham) June 18, 2026