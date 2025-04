Caso Altamira: Pablo Descalzo responsabilizó al boliche por «la seguridad en las inmediaciones»

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, aseguró el martes pasado que tiene tomada la decisión de retirarle la habilitación al complejo The Club de Parque Leloir. Lo hizo durante una entrevista televisiva en la que le endilgó a los dueños de ese boliche la responsabilidad por la «seguridad en las inmediaciones» del local.

Lo hizo a una semana de una nueva marcha convocada por los familiares de Ezequiel Altamira, el joven de 16 años que murió horas más tarde de ser atacado por una patota en la plaza de Los Potros y Patricias Mendocinas, a la salida de la matiné Cool Site.

Además de la causa penal, por la que están imputados tres menores y un adolescente adulto, la querella presentó otra denuncia contra la empresa y el municipio, por la falta de presencia tanto de fuerzas de seguridad, como de asistencia sanitaria.

Aquella madrugada del 26 de octubre del 2024, Ezequiel, quien estaba desmayado en la calle por el golpe de una manopla de hierro, sólo fue «asistido» por un auxiliar del boliche. Hasta allí había ido el menor con su grupo de amigos para esperar un remis, ya que esto no se podía hacer en la puerta (cuadra) del complejo bolicheros.

Ante las cámaras de TV, Descalzo dijo verdades y mentiras. «Hoy está clausurado», reconoció el intendente. Un tema que no aclaró el Municipio: Por qué, hasta cuándo. Ni siquiera después de haber tenido manifestaciones en su contra.

(Club Leloir) «nos ha traído muchos dolores de cabeza en los últimos años. El último es el caso de Ezequiel. Siento que no han garantizado la seguridad y no creo que sea saludable que siga funcionando, por respeto a Ezequiel y a los vecinos que han sufrido los fines de semana el destrato y la falta de compromiso con el barrio», apuntó a Primer Plano.

«En más de una oportunidad le hemos pedido a los dueños del local que garantizaran la seguridad de las inmediaciones del boliche: el puente, la plaza», dijo Descalzo hijo, sin ponerse colorado, y deslindando responsabilidades que son propias del Estado. La seguridad es un tema municipal y de la Policía provincial. De nadie más.

Por ahora el boliche está cerrado, sí. «Es una decisión tomada. No abre más. Además han incumplido con algo que le solicitó la Municipalidad: se han reunido con padres vendiendo la noche de egresados, donde claramente hay menores bebiendo alcohol. Hay vastas irregularidades, una vez que esté finalizado el expediente, lo vamos a comunicar a la familia», amenazó el intendente, después de varios episodios que este medio, en soledad, ha hecho públicos.

#Ituzaingó 🤔 Tras la marcha de familiares de Ezequiel Altamira, y como si nadie se hubiera dado cuenta (ni nadie hubiese publicado nada antes), volvieron a colocar fajas de clausura en el boliche The Club de Villa Udaondo … https://t.co/F6uafKLfYu pic.twitter.com/dAbhwvoflu — Darío Albano (@albanodl) March 26, 2025

Fue éste medio el que avisó a la madre de Ezequiel que el boliche habría reabrierto sus puertas el mes pasado, para eventos.

También fue éste medio el que puso en contacto a la familia con padres de un colegio de Ramos Mejía, a los que el boliche estaba solicitando dinero para confirmar el alquiler del salón para la fiesta de egresados. La propia mamá de un estudiante se había puesto en contacto con éste portal para consultar si el boliche habría reabrierto o si los estaban estafando. Lo hizo después de recorrer oficinas municipales y de la Justicia de Faltas, sin recibir respuesta alguna.

No es la primera vez que el boliche está cerrado por un evento luctuoso. Hace diez años, el municipio había decidido cerrar todas las matinées tras la muerte de Diego Aljanati (14), quien había sido atropellado por una patrulla en medio de una pelea frente al boliche de Villa Udaondo. Todo terminó meses después con un juicio abreviado, la libertad de la policía responsable del homicidio culposo, y la reapertura de todos los locales nocturnos.

«Nosotros no vamos a bajar la espuma. Eso creo que lo dejamos bastante claro. Anunciamos una marcha a la municipalidad y amanecemos con esta noticia. No vamos a dejar de vigilarlos, en caso de que cierren. Porque sabemos que lo suelen hacer. Pero como vimos q no se difundió mucho por ningún lado.. nos empezamos a hacer preguntas», explicó una familiar de Ezequiel, anoche.

Aunque nunca habló del tema hasta el martes pasado, el municipio está atento al escarnio público. Hace unas semanas la familia de Altamira había cometido el error de anunciar en redes una entrevista con el Canal América en la puerta de The Club. Por supuesto, al otro día la producción se comunicó para postergar la salida, que nunca se hizo.