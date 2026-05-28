Caso Luna Ortigoza: Por mayoría, el HCD de Morón aprobó la interpelación del intendente Ghi

Una semana después de los allanamientos que desataron un escándalo sin precedentes en el gobierno local, el HCD de Morón aprobó hoy por mayoría (16 a 8) la interpelación del intendente, Lucas Ghi, quien debería concurrir al recinto, o muy posiblemente delegarlo en otro funcionario, en cinco días para explicar los procedimientos que llevaron a la contratación de Luna Suyai Ortigoza (27), sobre quien pesa una orden de captura por presunta venta de drogas.

La ex funcionaria fue separada de su cargo el viernes 22, ni bien trascendió del allanamiento que encontró medio kilo de cocaína en su domicilio, donde convive con otro prófugo y probable integrante de una banda que operaba en Castelar Sur y Merlo. Durante los operativos hubo un detenido, que habría aportado pruebas sobre quienes serían sus proveedores. La causa se inició por una denuncia anónima referida a actividades sospechosas ligada al narcomenudeo. La UFI 9 y el Juzgado de Garantías 1 de Morón acudieron a la Policía Federal y, tras el secuestro de drogas y armas, más los datos de testigos, liberó ese mismo viernes los oficios para ordenar la detención de los sospechosos.

Desde entonces la noticia fue escalando a nivel nacional y político. «Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado», resaltó el intendente al portal de Todo Noticias (TN), al cual le habría dicho que la funcionaria «entró durante la gestión anterior».

Luna Ortigoza fue nombrada como directora del Centro Territorial de Géneros y Diversidad en junio del 2025, pero había ingresado como empleada temporaria en el Municipio en febrero del 2020, es decir durante el periodo anterior del Ghi. En ese momento, su madre Silvina Ortigoza (actual directora de la UGC N°5) militaba en Nuevo Encuentro.

Es por eso que, con sutileza, el oficialismo intentó dejarlas pegadas del otro lado de la interna oficialista, cuando la Economía y la Administración general estaban en manos del sabbatellismo. «El gobierno de Morón está lleno de traidores, que abandonaron nuestro partido, empezando por el propio Lucas Ghi», respondió furioso el concejal de Fuerza Patria Diego Spina. Y acusó a la actual secretaria de Género, Laura De Peri, a quien debía responder Luna Suyai, ser «una corrupta, puesta para operar en la Justicia de San Isidro y de Morón» en favor del secretario de Legal y Técnica del Municipio, Hernán Sabbatella, quien fue denunciado por su expareja por un caso de violencia de género.

El expediente presentado este jueves por los bloques libertarios y del PRO, entrelazó varios asuntos agudos. «No es la primera vez que aparece un hecho grave. En enero nos enteramos que una empleada del área de Seguridad era miembro de una banda de extorsionadores. Y ahora la novedad es que una funcionaria municipal está ligada al narcotráfico», explicó Analía Zapulla (LLA), tras aprobarse el tratamiento sobre tablas, que fue respaldado por toda la oposición.

🔴LUNA ORTIGOZA, LA FUNCIONARIA SIGUE PRÓFUGA



👉 Directora de Políticas de Género en Morón, es buscada junto a su pareja tras encontrarse medio kilo de cocaína en su domicilio.



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«Esperamos que en cinco días hábiles se cumpla con este decreto. Si no podrían caer en una falta grave, lo que amerita hasta la destitución. No es suficiente con echar a la funcionaria. Queremos saber qué medidas tomará el intendente para que no vuelva a ocurrir», apuntó, lo que, para el bloque PJ-MDF, sonó a «amenaza» y a «operación política.

«No eludimos la responsabilidad, vamos a revisar los procedimientos de ingreso al Estado. Pero vamos a seguir gestionando, dando la lucha contra el narcotráfico y no a prestarnos a esta operación. Al circo no nos prestamos. La herramienta de la interpelación está bien. Pero no vamos a tolerar la amenaza de la destitución», reparó Vanina Moro.

La interpelación es, en parte, fruto de la interna que detonó el MDF. Un barajar y dar de nuevo que dejó al NE sin lugar en las comisiones, pero al mismo tiempo al luquismo en franca minoría. Hace 15 días, el PJ había zafado de un pedido de informes por la contratación de publicidad en favor de una agencia ligada a Albistur Villegas, sólo porque el concejal Bernardi Magistochi (PRO) faltó a la sesión. Hoy estuvo y la oposición, con 16 manos, aprobó no sólo la convocatoria al intendente sino también aquel pedido de informes referido al pago de $51 millones en publicidad.