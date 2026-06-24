Del muñeco de Messi al Belgrano volador, el show de la Promesa a la Bandera organizado por Morón

En una jornada que contó con malabaristas, muñecos y acróbatas, más de 5.000 alumnos de escuelas de Morón realizaron este jueves la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Nacional, en homenaje a su creador, Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820.

El acto destinado a estudiantes de cuarto año de escuelas primarias y de modalidad especial del distrito, tuvo lugar en la Plaza General José de San Martín, donde el intendente Lucas Ghi encabezó la actividad con el testimonio de la ura.

«Es uno de los actos más emotivos que nos toca vivir, por la ilusión con la que llegan los chicos y chicas a esta plaza. Hay un trabajo previo que realizan los docentes en las aulas y que hoy se materializa en esta promesa de fidelidad a la bandera, que tiene que ver con reconocerse como parte de un pueblo, de una historia, de una identidad y de un proyecto colectivo. Queremos que sea no solo un acto protocolar, sino también una celebración que las y los acompañe siempre», apuntó el jefe comunal.

Como parte de la celebración, hubo diversas propuestas artísticas a cargo de Choque Urbano, incluyendo a un Belgrano que descendió desde los cielos por obra de una pluma de obra, junto con un grupo de acróbatas. Ya en el cierre, y luego de algunas actividades musicales, también subieron al escenario los muñecos de Lionel Messi y del Dibu Martínez, a propósito de onomástico 39° del capitán de la Selección nacional, que participa de la Copa de la FIFA.

Participaron de la ceremonia la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; y sus secretarios; la presidenta del HCD de Morón, Sibila Botti; la inspectora jefa regional de Gestión Estatal, Eliana González De Martino; la inspectora jefa regional de Gestión Privada, Elva Pereyra; la jefa Distrital, Natalia Díaz; la presidenta de la Asociación Belgraniana de Morón, Laura Gómez Rusca; concejales y consejeros escolares, representantes del INAC/CIATA y de la Fuerza Aérea Argentina; autoridades de la Base Aérea de Morón; veteranos de Guerra; integrantes de la Asociación Civil Unidos por Malvinas de El Palomar; y el defensor del Pueblo de Morón.

Todo muy lindo pero

La performance artística (a la que se acostumbró la gestión municipal de Ghi) dividió opiniones afuera del gobierno. Mientras que los concejales libertarios Ezequiel Tozzi y Pablo Miño compartieron un reel desde la Plaza, celebrando la producción municipal, su compañera de bancada Analía Zappulla cuestionó desde su cuenta de X:

«Para los baches no. Para el hospital no. Para la seguridad no. Pero para un Fan Fest sí. Morón merece un gobierno que priorice a los vecinos», posteó la referente de Patricia Bullrich.

«Como representantes de La Libertad Avanza Morón, participamos de esta fecha patria para acompañar a los alumnos y sus familias, más allá de las diferencias políticas que podamos tener con quienes gobiernan el distrito», apuntaron los referentes de Ariel Diwan en IG.

Aunque poco después fustigaron: «Morón se cae a pedazos, nada funciona, todo falta, pero el intendente LuKas Ghi le sigue dando al pan y circo. Hoy los chicos vivieron un lindo evento, pero mañana se van a cagar de frío por falta de estufas y puertas en las escuelas. Cómo siempre las prioridades cambiadas, con la tuya, contribuyente».

Imagen canal Youtube del Municipio.

El Día de la Bandera fue decretado en 1938 por la ley 12.361 (Presidencia de Roberto M. Ortiz).