Denuncian al municipio de Ituzaingó por meter una máquina excavadora en el lecho del Arroyo Soto

Luego de pedidos formales para que «cese de las intervenciones sobre el Humedal Arroyo Soto», vecinos de la Asamblea Sociambiental de Ituzaingó denunciaron al Municipio por meter una máquina excavadora en el lecho del Arroyo Soto.

Las tareas de limpieza habían sido paralizadas tras una presentación en queja por parte de esa organización, pero se retomaron el sábado en el predio del Barrio Procrear, ubicado en el INTA de Villa Udaondo. Al documentar estos trabajos, los referentes de la ONG fueron invitados a retirarse, mientras las autoridades municipales invocaban a la Policía.

«Nos acercamos pacíficamente al Humedal para pedirle al conductor de la topadora que retirara la máquina del interior del espacio. Esta vez, no solo estaban removiendo vegetación: la maquinaria se encontraba directamente sobre el cauce de agua», contaron en las redes de la Asociación.

«Si realmente existe una voluntad de construir políticas públicas junto a las organizaciones del territorio, es necesario pasar de las declaraciones a las acciones. Por eso, exigimos la convocatoria urgente al Consejo Consultivo de Ituzaingó, incorporando las voces de vecinos, vecinas y organizaciones que desde hace años producimos conocimientos, relevamos problemáticas y construimos propuestas en torno a las cuestiones socioambientales de nuestro territorio», agregaron en redes. También se enviaron notas a la Gobernación y al COMIREC.

«No podemos naturalizar que se avance sobre este espacio desoyendo los reclamos de las organizaciones del territorio, que vienen advirtiendo sobre los efectos que estas acciones pueden generar sobre la flora, la fauna y el funcionamiento del humedal. Lo que está en juego no es simplemente un espacio verde. Estamos hablando de un humedal, de funciones ecológicas y de un territorio que forma parte de la vida cotidiana de nuestra comunidad», informaron.

«Existe un compromiso asumido de no intervenir sobre la ribera correspondiente al predio del INTA. Sin embargo, las intervenciones continúan avanzando. Una vez más nos encontramos frente a incumplimientos y contradicciones entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. Y hay algo más preocupante: Esos compromisos no se encuentran explicitados de manera clara en ningún documento de planificación que permita conocer qué se va a hacer, dónde, cómo y bajo qué criterios ambientales. Tenemos un expediente abierto ante el Municipio. Hemos planteado nuestros reclamos y solicitado una reunión urgente. Pero ellos continúan y seguimos sin ser convocados».