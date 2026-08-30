Denuncian que médico de Merlo está en situación de abandono en el Hospital Municipal Eva Perón

Pacientes y trabajadores denuncian que el hospital municipal «Eva Perón» de Merlo está completamente abandonado, sucio, sin insumos y poca atención. Irma Chan denunció en redes las condiciones en las que se encuentra su padre, el Héctor Chan Bazalar, quien «trabajó hasta el último día que se enfermó y hoy está abandonado por el sistema», dijo en un informe presentado este domingo en el programa «Y Mañana Que» (canal TN).

Sin casa, ni ingresos de ningún tipo, fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica en 2023 y debe someterse a diálisis tres veces por semana. «Ni siquiera pudo ver a un nefrólogo», sostuvo la hija, quien sigue sin pudo obtener la historia clínica. Además padece diabetes e hipertensión. Y durante su internación habría sufrido de distintas infecciones.

«Después de dedicar su vida al cuidado de los demás, hoy necesita que lo cuiden a él», expresó su hija, quien pidió entrevistarse con las autoridades del Municipio. «Le deben dinero del Municipio. No hay dinero, es la triste realidad», contó Irma.

La situación es dramática. En junio, una enfermera de 10 años de antigüedad cobró un salario de $400 mil por una jornada completa. Los médicos, en su mayoría monotributistas y con un «tope» salarial, denuncian atrasos en los pagos.

El municipio es gobernado desde 2015 por los hermanos Gustavo y Karina Menéndez, a quienes la FESIMUBO (que este lunes comienza un plan de lucha por el Consejo del Salario Municipal en la Provincia) apuntan como la peor administración del GBA. Aún así, el intendente había sido nombrado en el directorio del BAPRO por la administración Kicillof, luego de sufrir una condena por peculado en primera y segunda instancia, hasta que fue salvado por la Suprema Corte bonaerense. Fue presidente del PJ bonaerense y aspira, según dijo, a pelear por la gobernación.