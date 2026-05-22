Desde junio, habrá un sistema de recolección de residuos especial para comercios en Morón centro

Desde el 1° de junio, el Municipio de Morón pondrá en marcha un nuevo esquema de recolección diferenciada de residuos reciclables destinado a comercios de Morón centro. La iniciativa busca «optimizar la gestión de los residuos, contribuir al cuidado del ambiente y mantener los espacios públicos más limpios y ordenados», se informó.

En ese marco, equipos municipales realizaron recorridas por los comercios de la zona para informar sobre el nuevo esquema de recolección. Además, se entregó material informativo con el objetivo de acompañar a comerciantes y trabajadores en la correcta separación y disposición de los residuos.

El sistema contempla la recolección de materiales reciclables limpios y secos en cuatro puntos establecidos dentro del área céntrica. Los comercios podrán depositar plástico, cartón, papel y latas los días lunes, martes, jueves y viernes a las 18 hs, acercando los residuos al punto asignado media hora antes del horario de retiro.

Los cuatro puntos de recolección estarán ubicados en sectores estratégicos del centro de Morón: Belgrano y Av. Rivadavia; 25 de Mayo y Av. Rivadavia; 9 de Julio y Brown; y Nuestra Señora del Buen Viaje y Belgrano. La distribución busca facilitar el acceso y garantizar un servicio más eficiente. Asimismo, respetar los horarios establecidos permitirá mejorar la calidad de la recolección, evitar la acumulación de residuos en la vía pública y contribuir al orden y la limpieza de la ciudad.

Cabe resaltar que quienes depositen los residuos fuera de los horarios establecidos podrán recibir multas.

Esta medida se complementa con el programa Día Verde, el sistema de recolección diferenciada domiciliaria que funciona en todo el distrito los miércoles a partir de las 18 hs. Durante esa jornada, el camión recolector retira solamente residuos reciclables secos y limpios, por lo que no deben sacarse residuos húmedos ni restos orgánicos.

De esta manera, el Estado local continúa impulsando políticas de gestión ambiental que promueven la separación en origen, el reciclado y el compromiso de comerciantes y vecinos con el cuidado del espacio público y el ambiente.