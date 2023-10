Di Castelnuovo: «Por primera vez en 28 años hay una alternativa real para gobernar en Ituzaingó»

El concejal y candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Ituzaingó, Gastón Di Castelnuovo, aseguró que por primera vez hay una verdadera chance de despojar a la familia Descalzo del gobierno municipal. “La realidad es que cuando salimos a la calle siento mucho aliento por parte de la gente, mucha aceptación y mucha esperanza de que haya un cambio en Ituzaingó porque podemos estar mucho mejor”, aseguró al aire de Radio Mitre, en el programa que conduce Tato Young «Volviendo a Casa».

Y agregó: “Es la primera vez en 28 años que hay una oposición para ser una alternativa real con chances de gobernar. Venimos trabajando hace 8 años sin descansar ni un solo día, de hablar con los vecinos, de presentar proyectos. En Juntos es la primera vez que estamos presentando una alternativa real y tangible”.

Por otra parte, el candidato aseguró que está “convencido de que Argentina puede estar mejor y con ganas de ponerle fin al kirchnerismo”, que en la boleta de UP lleva a Pablo y Alberto Descalzo, primogénito y padre, en una especie de enroque. El intendente no va por la reelección sino como primer concejal.

“En 2015 entré como concejal y no paramos de trabajar para traer ese cambio a Ituzaingó, que deje de trabajar para el kirchnerismo y que se ponga trabajar para los vecinos (Alberto Descalzo), que creo que hoy es lo que nos demandan”, sumó.

Así reparten la boleta del kirchnerismo de #Ituzaingó, están asustados porque nunca en 28 años vieron tan cerca la posibilidad de que se les corte la dinastía a los Descalzo. Que no te engañen, en octubre #escongastón pic.twitter.com/NHkfM7QOVN — Santi Ratto (@sanratto) October 12, 2023

ES JUNTOS, ES AHORA



Estamos armando el mejor equipo para sacar a la Argentina adelante. Por eso tomé la decisión de convocar a @horaciorlarreta a que se sume como jefe de Gabinete en mi gobierno a partir del 10 de diciembre. Todos conocemos su gran capacidad de trabajo y de… pic.twitter.com/6CZGCeH544 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 14, 2023

Alberto Daniel Descalzo es el único intendente que tuvo Ituzaingó, desde las elecciones generales del 14 de mayo de 1995. En 2015 estuvo a punto de perder ante Cambiemos, pero su socio y amigo Osvaldo Marasco (hoy armador de LLA) se peleó con María Eugenia Vidal tras las PASO y levantó fiscales en Villa Udaondo en las elecciones generales, cuando el escrutinio provisorio marcaba una tendencia irreversible a su favor.

A diferencia de aquella experiencia, y de las internas posteriores, hoy todo JxC parece estar unido y fuerte: “Hace 28 años está gobernado por la misma persona, con un déficit en salud pública, en seguridad, en infraestructura, casi el 50% de los vecinos no tenemos cloacas, el otro 50% no tiene agua. Hay una falta de liderazgo y de conducción y decisión política, están más dedicados en la política y en el tablero de ajedrez político del kirchnerismo y satisfaciendo sus ideologías y no la de los vecinos”, sostuvo GDC-

“Yo vivo en Ituzaingó, nací acá, mis amigos trabajan acá y quiero que esto mejore porque es una preocupación. Todos los espacios públicos están abandonados. Están prometiendo un montón de casas, en 2019 también prometieron. Nos prometieron calles asfaltadas, un microestadio y no tenemos. Estamos igual que en 2019″, cerró el candidato que podría cambiar la suerte política del distrito el próximo 22 de octubre.