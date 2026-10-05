Día de Morón: Bronca del rector, porque la Universidad fue «ignorada» por la gestión Ghi

Un mensaje privado, pero que terminó haciéndose público, volvió a tensar las relaciones entre el intendente, Lucas Ghi; y la Universidad de Morón, a propósito de la conmemoración del 241° aniversario de la ciudad cabecera del distrito.

«Hoy celebramos otro aniversario de nuestro distrito, que es lo que somos y lo que seguimos construyendo juntos. Un año más creciendo en comunidad, encontrándonos en cada plaza, cada barrio y cada rincón que hace de Morón el lugar que elegimos todos los días», rezaba el mensaje institucional difundido ésta mañana por la gestión municipal en sus redes sociales, junto a un video de 36 segundos que repasa distintos puntos de interés social de la comuna.

En ese repaso no había una sola imagen de la UM, lo que para el rector, Norberto Porto Lemma, no se trató solo de un «olvido», sino más bien un «ninguneo», según le hizo saber al intendente en un mensaje supuestamente enviado por whatsapp. La misiva no fue confirmada ni negada por la universidad. Aunque hubo fuentes que sí dejaron trascender el malestar que existió puertas adentro, debido a la visión histórica de la gestión municipal en el Día de Morón.

Navarro, Porto Lemma y Lucas Ghi compartieron la primera fila en el encuentro organizado por la JUREC el 27 de agosto pasado.

Si bien el mensaje dirigido al intendente no fue publicado en ninguna red oficial, empezó a circular por whatsapp, hasta que por supuesto también llegó a este medio. «Oiga, INTENDENTE: Quiero que, antes de que venza su mandato, sepa que lo mío con Ud. NO ES NADA PERSONAL». Así arranca el texto en el que Lemma hace su descargo.

«Tenga en cuenta que muchos de sus hoy funcionarios o aplaudidores (lo mismo que a mí me pasa), el día de mañana, cuando deje/mos de ser funcionario/s, se habrán de cruzar de vereda para no saludar/nos. Lo mío es hacia el FUNCIONARIO que me mintió. Ud. lo sabe, y no le mintió a Maqui: lo hizo delante de testigos a la UM. Esta Universidad, que Ud. y los funcionarios del Municipio ignoran, ha contribuido a que exista, junto con La Cantábrica, la parte norte de la estación de Morón que, al parecer, desconoce. Sepa que, de los 241 años que tiene Morón, el 27 % de los mismos la Universidad de Morón estuvo presente», sostiene en esa carta que es necesario contextualizar.

Desde la pandemia que la UM le viene reclamando al Municipio por la Plaza de la Cultura que linda con la sede central de Machado y Cabildo. El espacio público, rebautizado en 2015 luego de trasladar a la Escuela de Artes, el Centro de Vías Respiratorias y a los Bomberos, se convirtió en un mercado persa, lo mismo que buena parte de la estación de trenes. Y si bien en enero, finalmente, la gestión dispersó a los vendedores con la excusa del armado de una feria de emprendedores (mucho más ordenada), lo único que logró fue que se corrieran por un tiempo a calles aledañas.

Un buen proyecto para la Plaza de la Cultura de Morón, @uni_moron @hcd_moron

Ahora… y

Despues! pic.twitter.com/pZJnpw8sPn — Pablo Navarro (@PabloGNavarro) April 30, 2026

Para abril de este año, el secretario de la UM, Pablo Navarro, volvía postear en su cuenta de X sobre otro marco posible en la plaza, que se suponía debía ser un área para la cultura y el descanso de los estudiantes, los vecinos y viajantes.

Esto fue antes de que, el 27 de agosto pasado, Lemma, Navarro y Lucas Ghi coincidieran en Encíclica Magnifica Humanitas, que la Junta Regional de Educación Católica desarrolló en el aula magna de la universidad, junto a referentes de la política de la Diócesis de Morón. Si bien estuvieron en la misma primera fila, no hubo foto entre ellos.

«Tenga presente que esta Casa no existe porque alguna orden religiosa lo quiso. Tampoco un poderoso empresario o un millonario. Tampoco los políticos fueron sus creadores. Si no lo sabe, fueron los vecinos, los comerciantes y los hombres y mujeres de la cultura. ¿Sabe por qué? Porque tenían colegios secundarios y sus hijos… Sí, los hijos de esos vecinos se iban a hacer sus carreras a la Universidad a La Plata o a la Capital. CABA estaba lejos y La Plata más», le recordó Lemma, tras diez años al frente de la UM, a un intendente que el año que viene acumulará 14 años en el cargo (récord para el Municipio) entre el interinato de 2009-2011 y los periodos 2011-2015 y 2019- 2027.

Video oficial del 5-10-2026 difundido por el Municipio de Morón