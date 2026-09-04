El Concejo Deliberante nombró a otros cuatro Ciudadanos Ilustres de Morón

El Concejo Deliberante de Morón realizó este viernes 4 de septiembre un acto de reconocimiento a cuatro nuevos «Ciudadanos Ilustres» del distrito, en virtud de sus destacadas trayectorias y del aporte realizado a la comunidad moronense.

Nominados por distintos bloques, en esta ocasión fueron distinguidos Silvia Nair Goyanes, doctora en Ciencias Físicas, investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, destacada por sus aportes a la investigación y al desarrollo tecnológico y por su participación en el desarrollo de los barbijos Atom Protect durante la pandemia de COVID-19; el economista Abraham Gak, ex Defensor del Pueblo de Morón y de extensa trayectoria universitaria, fallecido el 8 de diciembre de 2020; Antonio Cappellano, ex empleado municipal e historiador loca; y Marta Beatriz Gil, de extensa labor comunitaria en Castelar Sur y compromiso con la atención sanitaria.

También fueron reconocidas Leonor Di Filippo, docente y directiva de la Escuela Primaria N.º 108 “Manuel Dorrego”, con más de 45 años dedicados a la educación y fundadora de la Asociación Belgraniana de Morón; y Beatriz Rosenblat de Tugender, por su activa participación social, comunitaria e institucional en organizaciones del distrito.

Estos nombramientos se suman a otros ocho distinciones entregadas el 7 de agosto, en homenaje a Damián Emilio Ákerman, Luis Bogani, Jorge Omar Almanza, Flavio Adriano Ferrari y Cristina Lebraze. Ese día quedó afuera, por haber sido sometido a una intervención quirúrgica, el empresario y ex presidente del HCD de Morón, Juan José Pisano.

Fueron distinguidos Silvia Nair Goyanes, Abraham Gak, Pío Jesús Antonio Cappellano, Marta Beatriz Gil, Leonor Di Filippo y Beatriz Liliana Rosenblat de Tugender, pic.twitter.com/2uGyis9Njo — HCD Morón (@hcd_moron) September 6, 2026