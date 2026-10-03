En vísperas de la Peregrinación, descubren un buso del Papa Francisco frente a la Catedral de Morón

En un acto conjunto entre la Municipalidad y el Obispado de Morón, este viernes descubrieron una escultura del fallecido «Papa Francisco» frente a la Catedral de Nuestra Señora del Buen Viaje. La obra de Miguel Jerónimo Villalba está ubicada sobre la Plaza San Martín, en la esquina de Buen Viaje y Belgrano. Y fue inaugurada horas antes del comienzo de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que éste sábado tendrá una parada obligada en tierras del Gallito.

El evento contó con la presencia del intendente, Lucas Ghi; el presbítero Mariano del Río (párroco de la Sagrada Familia de Haedo y Vicario General de la Diócesis de Morón); y el autor de la obra y fundador del Taller Artes Villaba, que ya cuenta en su haber con las esculturas de Lionel Messi, Maradona, Néstor Kirchner y Ricardo R. Alfonsín.

«Esta obra, modelada en arcilla, se llama “La huella de Francisco”. Es un busto donde intento dejar visibles las huellas, los trazos, las marcas de las manos. La obra nace desde el barro, desde la tierra, desde algo sencillo y profundamente humano. Francisco fue también un caminante. Un hombre que eligió acercarse, escuchar y estar cerca de los demás. Y en ese camino dejó una huella en este mundo: una huella de solidaridad, de comprensión, de fe y de alegría. Por eso quise representarlo así, desde el barro, dejando que cada marca sea parte de la obra», posteó Villalba.