Entre Merlo y Merlo: Vialidad avanza con la obra de doble calzada y colectoras sobre la Ruta 1003

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires avanza con la obra de ampliación de la Ruta Provincial Nº1003, en el tramo que une los partidos de Merlo y Morón, contemplando la construcción de la doble calzada y de colectoras. Son siete kilómetros, en el tramo comprendido entre las rutas provinciales 21 y 17.

La intervención incluye, además, la colocación de «ordenadores de tránsito» en intersecciones, la construcción de dársenas para transporte público y la colocación de refugios para pasajeros. «Los beneficios para los usuarios que transitan por este corredor son muchísimos, ya que la seguridad vial aumenta considerablemente por la iluminación, la señalización y la cartelería», destacó el administrador del organismo bonaerense, Roberto Caggiano.

La obra comenzó en abril y se enmarca en el “Programa de Seguridad Vial en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires”, correspondiente a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (Nº5418/OC-AR), que financia el proyecto. El presupuesto para la licitación, hace un año, estaba previsto en más de $24 mil millones.

🛣️Avanza la obra de ampliación de la Ruta Provincial Nº1003, en Merlo y Morón🛣️



👉La intervención prevé tareas de señalización vertical y demarcación horizontal, un nuevo sistema de iluminación y cruces semaforizados vehiculares y peatonales.



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