Ex INTA: Con financiamiento de la Provincia, la UNAHUR inauguró su nuevo Campo de Deportes

El ministro de Infraestructura de la Provincia de BsAs, Gabriel Katopodis; y el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, inauguraron este jueves el nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR, construido sobre 40.000m² del ex predio del INTA, con entrada en la intersección de las calles Cuzco y El Jagüel, de William Morris.

«Hoy es un día de fiesta porque estamos inaugurando un nuevo espacio para toda la comunidad universitaria y también para los vecinos y vecinas de Hurlingham”, destacó el exministro de Educación, durante el acto de corte de cintas, que también contó con la presencia del intendente, Damián Selci; además de parte de la comunidad educativa.

La «primera etapa» de la obra había sido licitada por la Universidad recién en agosto del 2023 con un Presupuesto Oficial de $ 1.100.806.965,69. Y se pudo completar recién éste año con financiamiento de la Provincia, por un monto no especificado en la información oficial. En cambio, el Ministerio destacó que el Programa de Infraestructura Universitaria de la PBA contempla 32 obras en 26 universidades nacionales ubicadas en territorio bonaerense, tanto de la región metropolitana como del interior, por una inversión total estimada actualizada de $59.829 millones. De ese global, dos fueron finalizadas, nueve están en ejecución y hay 21 proyectos en distintas etapas.

Milei frenó la obra de la Universidad de Hurlingham. La Provincia la terminó.



Hoy inauguramos con @jaimeperczyk y @DamianSelci el nuevo Campo de Deportes de la @unahurlingham, en Villa Tesei: casi 13.000 m² con pileta semiolímpica, cancha de fútbol 11, playón deportivo y… pic.twitter.com/grtzAakva3 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) September 24, 2026

«Milei frenó la obra de la Universidad de Hurlingham, pero la Provincia la terminó. Este nuevo Campo de Deportes de la UNAHUR es un espacio para los pibes y las pibas, para estudiar Educación Física, hacer deporte, encontrarse y disfrutar», señaló el exintendente de San Martín.

«Tenemos que sentirnos orgullosos de este Campo de Deportes, pero también seguir desafiándonos a construir una universidad cada vez mejor, con más oportunidades, más infraestructura y a la altura de lo que nuestra sociedad necesita», indicó el Rector.

La intervención consistió en la construcción de un nuevo espacio para la realización de prácticas en la carrera de Educación Física y otras actividades extracurriculares, que incluyó un edificio principal con oficinas administrativas y de atención al público, una zona de buffet y baños.

También, una piscina semiolímpica descubierta, una cancha de fútbol 11 en el centro del predio y un playón deportivo, con sanitarios, vestuarios y el equipamiento necesario para la práctica de deportes como fútbol, básquet, vóley, tenis y handball.