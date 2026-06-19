Morón se Muestra: La Provincia organizó una Ronda de Negocios entre pymes y supermercadistas

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, encabezó este viernes junto al intendente de Morón, Lucas Ghi, una nueva Ronda de Negocios, que convocó a 200 empresas provenientes de 40 municipios con representantes de 25 supermercados, cadenas de hipermercados y mayoristas. Fue en el marco de la Expo «Morón se Muestra», que tendrá lugar este viernes y sábado 19 y 20 de junio en el palacio y la Plaza San Martín.

La jornada contó con la presencia de empresas bonaerenses que elaboran productos finales de venta en góndola, de rubros como alimentos, bebidas, artículos para el hogar, higiene personal, limpieza, bazar y ferretería; que se reunieron con representantes de grandes cadenas de supermercados, autoservicios y de otros canales de comercialización. Además, estuvieron presentes compradores como Changomas, Día%, Cencosud, La Anónima, Yaguar, Carrefour y la cámara de supermercados chinos Casrech, además de las tiendas de estaciones de servicio Spot, de Axion y Full, de YPF; y compradores de Pedidos Ya Market.

“Producción Bonaerense es un programa que nos da mucho orgullo, porque permite visibilizar el trabajo de muchísimas pymes de la provincia de Buenos Aires que elaboran productos de calidad, a precios competitivos, que la pelean todos los días y que la gran dificultad que tienen es llegar a las cadenas de comercialización”, destacó el ministro.

Y agregó: “Justamente con esta política pública de la Provincia, acompañamos el recorrido de los productos, desde las plantas productivas, hasta las góndolas de los comercios”.

“Esta actividad se da en un contexto en el que todos los indicadores para el comercio y la producción están en caída y cada día es más difícil para las empresas sostener ecuaciones de rentabilidad”, señaló el titular de la cartera productiva provincial.

Organizamos en Morón una nueva Ronda de Negocios del programa Producción Bonaerense junto a @LucasGhiOFICIAL, para que los productos hechos en la Provincia lleguen a más supermercados y autoservicios.



La Provincia reunió a 200 pymes productoras con más de 40 supermercados y… pic.twitter.com/yedLRAsaw1 — Augusto Costa (@CostaAugusto9) June 19, 2026

“Lamentablemente estamos viendo cómo 6.200 empresas bonaerenses cerraron en los últimos 2 años y medio, de las 26.000 que se perdieron en todo el país, lo que habla del rumbo económico que elige el Gobierno Nacional”, añadió Costa.

El programa está orientado a la llegada de productos bonaerenses a las góndolas, ampliando sus canales de comercialización.

También brinda otras herramientas de fortalecimiento comercial como códigos de barras gratuitos por 2 años a través de un convenio con GS1 y tiene disponible una asistencia técnica en diseño, para que las pymes accedan a un proyecto de mejora a través del diseño gráfico o diseño industrial para fortalecer su comunicación integral (por ejemplo, renovando su logo o etiquetas) o mejorar algún aspecto físico de sus productos o packaging (mejoras funcionales, nuevos materiales, entre otros).

Desde 2022, la Provincia lleva organizadas 112 Rondas de Negocios, en una política que convocó a casi 24.000 pymes, grandes empresas, emprendimientos y cooperativas bonaerenses, dando lugar a 90.000 entrevistas comerciales entre participantes. Cada empresa, además, puede conocer las distintas políticas vigentes para impulsar la producción, fomentar la comercialización y brindar apoyo técnico y de financiamiento, entre ellas, los créditos Provincia en Marcha o Impulso al Comercio, el programa Producción Bonaerense, Clínica Tecnológica, las capacitaciones de la Escuela Productiva Bonaerense o las garantías del Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA).

En la Ronda de Negocios Producción Bonaerense de Morón también participaron la subsecretaria de Industria y Pymes provincial, Mariela Bembi y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense, Ariel Aguilar, además de representantes de distintos organismos provinciales y municipales.

Para obtener más información: https://www.gba.gob.ar/comerciointerior/produccion_bonaerense