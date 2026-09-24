Gremios docentes se movilizan en Hurlingham, por la agresión a la directora de una escuela primaria

Los gremios docentes (SUTEBA, FEB y UDOCBA) convocaron a un paro con movilización para este jueves 24 en el distrito de Hurlingham, debido a la agresión física sufrida por la directora de una escuela por parte de la madre de una alumna.

Alertados por la situación de violencia, los sindicatos lanzaron ayer una convocatoria para las 13hs en la Escuela Primaria N°11 (de Necochea 855) para realizar un abrazo simbólico bajo la consigna «las escuelas son territorios de paz» y para «exigir las condiciones de resguardo, prevención y reparación que nuestra escuela y sus trabajadores merecen».

«Es una jornada triste. Ayer una mamá ingresó a la escuela en el turno tarde y tomó de los pelos a la directora (Silvia Acosta). Después, otra maestra pudo ser resguardada para que no sea violentada por la misma persona», contó ésta mañana la secretaria del SUTEBA de Hurlingham, Sabrina Dos Santos, en diálogo con Mpquatro radio online.

ABRAZO A LA EP 11 DEL DISTRITO DE HURLINGHAM CON EL FUD LOCAL Y TODA LA COMUNIDAD

BASTA DE VIOLENCIAS EN LAS ESCUELAS!@FebSindicato@LaFEB pic.twitter.com/wu1K7pGsk0 — veronica alejandra valentini (@veronic70996047) September 24, 2026

«La madre tenía de varios conflictos. No sé si es sólo ella, pero había un conflicto previo no resuelto. Había también una situación de malestar de la madre, pero siempre en forma muy agresiva. Y ayer estalló de esa manera», apuntó.

La referente de SUTEBA venía de realizar una capacitación a directivos. «En principio, la compañera es asistida por la ART. En éste momento está la Inspectora en la escuela con la vicedirectora. Por supuesto que hubo una denuncia de las compañeras agredidas contra estas personas. No alcanza con los sindicatos, la Justicia tiene que actuar también».

No es un caso aislado ni mucho menos. En abril, sin ir más lejos, la madre de una alumna de la Secundaria 6 de Ituzaingó fue detenida luego de golpear brutalmente a la directora de esa escuela. Finalmente, el Juzgado Correccional 1 de Morón le otorgó nueve meses de prisión efectiva a la agresora, identificada como Sofía Jazmín Lucero (29).

«Nosotros tenemos mesas sectoriales, donde justamente nos reunimos quienes estamos en la comunidad educativa y también la Justicia, la Policía, el Municipio, para tratar estas cosas. Lo que decimos es que la Justicia debe actuar, algo debe hacer para con esta gente que agrede en las escuelas, para que no se repita, o cada vez menos», apuntó Dos Santos.