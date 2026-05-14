HCD de Morón: La ausencia de un edil del PRO privó a la oposición de un debate por la pauta oficial

La inasistencia de un concejal de la oposición le permitió al oficialismo impedir el tratamiento de un incómodo expediente que, a último momento, presentó sobre tablas (es decir sin dictamen de comisión) el concejal Ariel Aguilera (monobloque Todo por Argentina) referido a la contratación directa de publicidad por parte del gobierno de Morón.

En la sesión del jueves último, y superados los homenajes, la presidenta del Concejo Deliberante advirtió de la existencia de un proyecto de declaración que no había sido presentado ni siquiera en la reunión de labor del día anterior. Se trataba, ni más ni menos, de un pedido de informes para que el Ejecutivo explicara el pago de $51 millones en publicidad en favor de la productora Ninja Contenidos SRL, controlante del portal de noticias el Sol Bonaerense. La empresa pertenecería a un hijo de Pepe Albistur, el histórico publicista del expresidente Alberto Fernández.

«Este tipo de contrataciones (generada y pagada en abril de este año) no encuentra justificación ni fundamento, máxime cuando hablamos de un medio donde sólo aparecen operaciones políticas tendientes a desprestigiar opositores al intendente Ghi y que casi no tiene seguidores en sus redes sociales», argumentó Aguilera en su proyecto.

Era un asunto incómodo, que podría haber generado un tenso debate entre quienes controlaban hace dos años el aparato de prensa del Municipio y los que defienden a la gestión de la Jefa de Gabinete, Estefanía Franco, a cargo de la Comunicación oficial y firmante de la orden de compra junto a Lucas Ghi y al secretario de Economía, Guido Napolitano.

El expediente necesitaba de los dos tercios de los presentes para avanzar. Los concejales libertarios y del PRO votaron a favor de su inclusión en el orden del día, al igual que los representantes de Unión por la Patria (Nuevo Encuentro más Marcelo Notario). Pero sumaron 15 votos sobre 23, cuando necesitaban 16. De haber estado presente, Bernardo Magistocchi (PRO Morón) podría haber inclinado la balanza en favor de la oposición. Tras algunos segundos de ruborosos debates por el número necesario para superar los dos tercios requeridos por el Reglamento Interno, el expediente fue rechazado.

En tanto, entre otras iniciativas, el HCD declaró de Interés Municipal la “Fiesta del Señor de los Milagros del Mailín”, organizada por la comunidad “Asunción de María” del barrio Manzanar, reconociendo el valor cultural, religioso y comunitario de esta tradicional celebración popular.

Asimismo, se declaró de Interés Deliberativo y Municipal la gira artística internacional “Puentes Sonoros – Europa 2026”, que realizará el trío “Pinceladas Argentinas”, integrado por artistas oriundos y residentes de Morón que además se desempeñan como formadores en instituciones culturales municipales.

Durante la jornada también se aprobó la declaración de Interés Deliberativo de la campaña de concientización “12 Misas”, impulsada por la Fundación Enebro bajo el lema “De Morón a Catamarca, un camino de encuentro y esperanza”, junto con un reconocimiento a la labor que la institución desarrolla en la visibilización de la salud mental y el acompañamiento a familiares y víctimas de suicidio.