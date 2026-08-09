HCD: El histórico goleador de Morón, Damián Ákerman, fue distinguido «Ciudadano Ilustre»
El Concejo Deliberante de Morón distinguió anoche al máximo goleador de la historia del club Deportivo Morón, Damián Emilio Ákerman, con el título de «Ciudadano Ilustre», en una sesión especial en la que fueron distinguidos también Luis Bogani, vecino de Haedo, el Dr. Jorge Omar Almanza, el escribano Flavio Adriano Ferrari y Cristina Lebraze.
El ex futbolista de 46 años nació el 25 de marzo de 1980 en el pueblo de Porteña, localidad Cordobesa del Dto de San Juto. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys para luego debutar en Argentino de Rosario, donde jugó entre el 2000 y el 2003, cuando emigró a Deportes La Serena, de Chile. El segundo semestre de ese mismo año fue fichado por el Deportivo Morón (Primera B Metropolitana), en donde salió goleador de la temporada.
Si bien pasó después por varios clubes de Argentina y Sudamérica, Ákerman volvió a su ciudad «adoptiva» para lograr el ascenso al Nacional en 2017 y quedarse definitivamente hasta su retiro. En el Gallo anotó 158 goles en más de 400 partidos.
Por su parte, Luis Bogani sigue a sus 92 años haciendo trabajos para la comunidad moronense. Es el séptimo hijo varón de 17, padres de tres hijos y abuelo de seis nietos. Desde 1948 tiene su local de indumentaria masculina en el corazón de Haedo. Hace dos años, un grupo de comerciantes y vecinos presentaron en el Concejo Deliberante de Morón la propuesta para declararlo como Ciudadano Ilustre de la Comunidad. Fue miembro de Crédito Haedo, del Rotary Club, y de la Cooperadora del Hospital Güemes. Además, es un activo participante en el Foro de Seguridad Local y siempre manifestó su decisión de colaborar con las Damas de Rosa del Hospital Posadas. Entre otros palmares, también presidió el club Discóbolo, y socio fundador de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Haedo.
Otro de los galardonados fueron el Dr. Jorge Omar Almanza, reconocido referente de la salud, vecino de Morón y destacado como ejemplo de superación; Cristina Lebraze de Roberts, histórica directora de Ceremonia y Protocolo del Municipio; y el escribano Flavio «Cholo» Ferrari, por su destacada trayectoria y compromiso al desarrollo de su comunidad.
En tanto que el reconocimiento a Juan José Pisano (90 años) pasó para otra sesión, debido a que no podía estar presente por una operación. El empresario ya fue declarado presidente honorario de la Cámara de Comercio de Castelar, pero también se destacó por su trayectoria política: Fue candidato a intendente en 1995 por el Frepaso y electo concejal en 1999 (por la Alianza); además ocupó distintos cargos durante las gestiones de Sabbatella y de Ghi.
Estas nuevas distinciones se suman a la siguiente lista de honor:
Adelaida Elsa Burgos
Adelqui Camusso
Adolfo “Paco” Roig
Alberto Balietti
Alberto Balzanelli
Alberto César Lacoste
Alberto Luis Ponzo
Aldo José Pignato
Alejandro “Negro” Medina
Alejandro Valsuani
Ana Cristina Bonaudi
Angel Adriano Pisano
Antonio Prego
Armando Cabo
Atilio Reynoso
Bernardo Di Vruno
Bernardo Di Vruno (h.)
Carlos Barocela
Carlos Castagnini
Carlos Ismael Pagano
Carlos Musso
Carlos Resta
Carlos Sosa
César Gómez Motta
César Jaimes
Conjunto Folklórico “Los Artilleros”
Coraldo Doretti
Cristian “Serpiente” Bosch
Daniel Insúa
Dora Morán de Zarlenga
Edelwis Ortigüela
Edgardo Aradas
Edgardo Cattaruzzi
Edgardo Rubén Lettieri
Elbio Callero
Elsa Manjarín
Elvio Omar Soldano
Ema Perin
Enrique Constante “Coco” Duyhailo
Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas
Fabián López Barbieri
Fernanda García de Aramburu
Gerardo Tomás Farrell
Gloria Esther Zaretti
Graciela Greco
Gregorio Pelaz Iglesias
Guido Goliardo Amicarelli
Guillermina Gordmendia de Camusso
Guillermo “Fatiga” Reynoso
Guillermo Raúl Tesone
Guillermo Weller
Héctor Demetrio Agüero
Héctor Washington Esquivel
Helios Gagliardi
Hernán Víctor Dabove
Horacio Forti
Italo Simonato
Jorge Amadeo Baños
José Adolfo Gaillardou
José Antonio Calabria
José Codina
José Desalvo
José Lorden
José Ricardo Aragón
José Sánchez
Josefina Garcia de Noia
Juan Antonio Presas
Juan Carlos Gutiérrez
Juan Carlos Lavignolle
Julián García Peret
Julio Dionisio Crespo
Leopoldo “Polito” Castillo
Lilia Elena Quintana
Liliana Sosa de Newton
Luis Federico Thompson
Luis Llorens
Luis Lopardo
Luis Ricardo Furlan
Manuel Asorey
María Antonia González
María Luisa Ormaechea
María Virginia Paredes
Mario Alberto Podestá
Mario Palermo
Marta Zulema Santos
Maura Verón
Michael Figi
Miguel Soriano
Nello Rubén Bianchin
Néstor Lima Quintana
Nicolás Levaggi
Nora Di Vruno
Nydia Sroulevich
Olga Sequeira de Rodriguez
Onofre Paz
Oscar Aguado
Oscar Paggi
Osmar Ruben Belossi
Osvaldo Alfredo Mai
Padre Lorenzo Bartolomé Martín Massa
Pascual De Sena
Petrona Cáceres de la Roza
Rafael Di Fonzo
Raúl Ramón “Bebe” Castilla
Reneé Pietrantonio
Ricardo Calcich
Ricardo Piccinin
Roberto Ismael Quevedo
Roberto Saccente
Rodolfo Héctor Bianglino
Rodolfo Ramos
Rosa Cravchov de Resnicoff
Samuel José Murúa
Sara “Beba” Franceschino
Sebastián Borro
Sergio Weber
Sonia Valeria López
Vicente Oscar Vetrano
Víctor Borini
Víctor Jorge Dabove
Walter Topino