HCD: El histórico goleador de Morón, Damián Ákerman, fue distinguido «Ciudadano Ilustre»

El Concejo Deliberante de Morón distinguió anoche al máximo goleador de la historia del club Deportivo Morón, Damián Emilio Ákerman, con el título de «Ciudadano Ilustre», en una sesión especial en la que fueron distinguidos también Luis Bogani, vecino de Haedo, el Dr. Jorge Omar Almanza, el escribano Flavio Adriano Ferrari y Cristina Lebraze.

El ex futbolista de 46 años nació el 25 de marzo de 1980 en el pueblo de Porteña, localidad Cordobesa del Dto de San Juto. Comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys para luego debutar en Argentino de Rosario, donde jugó entre el 2000 y el 2003, cuando emigró a Deportes La Serena, de Chile. El segundo semestre de ese mismo año fue fichado por el Deportivo Morón (Primera B Metropolitana), en donde salió goleador de la temporada.

Si bien pasó después por varios clubes de Argentina y Sudamérica, Ákerman volvió a su ciudad «adoptiva» para lograr el ascenso al Nacional en 2017 y quedarse definitivamente hasta su retiro. En el Gallo anotó 158 goles en más de 400 partidos.

desde distintos ámbitos, han realizado a nuestra comunidad.



Fueron distinguidos:



• Dr. Jorge Omar Almanza

• Luis Bogani

• Cristina Lebraze de Roberts

• Damián Emilio Akerman

• Escribano Flavio “Cholo” Adriano Ferrari pic.twitter.com/oOui6mQhnm — HCD Morón (@hcd_moron) August 8, 2026

el vínculo que han construido y sostenido con nuestro distrito a lo largo de los años.



👏 Felicitamos a los nuevos Ciudadanos Ilustres de Morón y agradecemos su compromiso, dedicación y valioso aporte a nuestra comunidad.#HCDMorón #Morón #CiudadanosIlustres #Comunidad pic.twitter.com/pwOrtuTruf — HCD Morón (@hcd_moron) August 8, 2026

Por su parte, Luis Bogani sigue a sus 92 años haciendo trabajos para la comunidad moronense. Es el séptimo hijo varón de 17, padres de tres hijos y abuelo de seis nietos. Desde 1948 tiene su local de indumentaria masculina en el corazón de Haedo. Hace dos años, un grupo de comerciantes y vecinos presentaron en el Concejo Deliberante de Morón la propuesta para declararlo como Ciudadano Ilustre de la Comunidad. Fue miembro de Crédito Haedo, del Rotary Club, y de la Cooperadora del Hospital Güemes. Además, es un activo participante en el Foro de Seguridad Local y siempre manifestó su decisión de colaborar con las Damas de Rosa del Hospital Posadas. Entre otros palmares, también presidió el club Discóbolo, y socio fundador de la Cámara de Comercio Industria y Servicios de Haedo.

Otro de los galardonados fueron el Dr. Jorge Omar Almanza, reconocido referente de la salud, vecino de Morón y destacado como ejemplo de superación; Cristina Lebraze de Roberts, histórica directora de Ceremonia y Protocolo del Municipio; y el escribano Flavio «Cholo» Ferrari, por su destacada trayectoria y compromiso al desarrollo de su comunidad.

En tanto que el reconocimiento a Juan José Pisano (90 años) pasó para otra sesión, debido a que no podía estar presente por una operación. El empresario ya fue declarado presidente honorario de la Cámara de Comercio de Castelar, pero también se destacó por su trayectoria política: Fue candidato a intendente en 1995 por el Frepaso y electo concejal en 1999 (por la Alianza); además ocupó distintos cargos durante las gestiones de Sabbatella y de Ghi.

Desde el Bloque de Concejales de Fuerza Patria Morón expresamos nuestro orgullo por la convocatoria a la Sesión Especial en la que se tratará la designación de nuevos Ciudadanos Ilustres de la Comunidad de Morón. pic.twitter.com/TZ8voLsDv2 — Fuerza Patria Morón (@FPatria_Moron) August 7, 2026

Estas nuevas distinciones se suman a la siguiente lista de honor:

Adelaida Elsa Burgos

Adelqui Camusso

Adolfo “Paco” Roig

Alberto Balietti

Alberto Balzanelli

Alberto César Lacoste

Alberto Luis Ponzo

Aldo José Pignato

Alejandro “Negro” Medina

Alejandro Valsuani

Ana Cristina Bonaudi

Angel Adriano Pisano

Antonio Prego

Armando Cabo

Atilio Reynoso

Bernardo Di Vruno

Bernardo Di Vruno (h.)

Carlos Barocela

Carlos Castagnini

Carlos Ismael Pagano

Carlos Musso

Carlos Resta

Carlos Sosa

César Gómez Motta

César Jaimes

Conjunto Folklórico “Los Artilleros”

Coraldo Doretti

Cristian “Serpiente” Bosch

Daniel Insúa

Dora Morán de Zarlenga

Edelwis Ortigüela

Edgardo Aradas

Edgardo Cattaruzzi

Edgardo Rubén Lettieri

Elbio Callero

Elsa Manjarín

Elvio Omar Soldano

Ema Perin

Enrique Constante “Coco” Duyhailo

Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas

Fabián López Barbieri

Fernanda García de Aramburu

Gerardo Tomás Farrell

Gloria Esther Zaretti

Graciela Greco

Gregorio Pelaz Iglesias

Guido Goliardo Amicarelli

Guillermina Gordmendia de Camusso

Guillermo “Fatiga” Reynoso

Guillermo Raúl Tesone

Guillermo Weller

Héctor Demetrio Agüero

Héctor Washington Esquivel

Helios Gagliardi

Hernán Víctor Dabove

Horacio Forti

Italo Simonato

Jorge Amadeo Baños

José Adolfo Gaillardou

José Antonio Calabria

José Codina

José Desalvo

José Lorden

José Ricardo Aragón

José Sánchez

Josefina Garcia de Noia

Juan Antonio Presas

Juan Carlos Gutiérrez

Juan Carlos Lavignolle

Julián García Peret

Julio Dionisio Crespo

Leopoldo “Polito” Castillo

Lilia Elena Quintana

Liliana Sosa de Newton

Luis Federico Thompson

Luis Llorens

Luis Lopardo

Luis Ricardo Furlan

Manuel Asorey

María Antonia González

María Luisa Ormaechea

María Virginia Paredes

Mario Alberto Podestá

Mario Palermo

Marta Zulema Santos

Maura Verón

Michael Figi

Miguel Soriano

Nello Rubén Bianchin

Néstor Lima Quintana

Nicolás Levaggi

Nora Di Vruno

Nydia Sroulevich

Olga Sequeira de Rodriguez

Onofre Paz

Oscar Aguado

Oscar Paggi

Osmar Ruben Belossi

Osvaldo Alfredo Mai

Padre Lorenzo Bartolomé Martín Massa

Pascual De Sena

Petrona Cáceres de la Roza

Rafael Di Fonzo

Raúl Ramón “Bebe” Castilla

Reneé Pietrantonio

Ricardo Calcich

Ricardo Piccinin

Roberto Ismael Quevedo

Roberto Saccente

Rodolfo Héctor Bianglino

Rodolfo Ramos

Rosa Cravchov de Resnicoff

Samuel José Murúa

Sara “Beba” Franceschino

Sebastián Borro

Sergio Weber

Sonia Valeria López

Vicente Oscar Vetrano

Víctor Borini

Víctor Jorge Dabove

Walter Topino