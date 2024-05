HCD Morón: Con ayuda de un sector del PRO, UxP aprobó las cuentas municipales de 2023

El Concejo Deliberante aprobó, por mayoría, la Rendición de Cuentas 2023 y la compensación de gastos y recursos financieros. Como ocurrió en diciembre con la designación del Presidencia del cuerpo (retenida por el massismo), dos ediles que responden al exintendente Tagliaferro levantaron la mano para que la votación quede empatada en 12 y el voto doble de Marcelo González desequilibre en favor del proyecto oficialista.

El resultado final dio 13 a 12, con las manos de Unión por la Patria, más las de Adrián Colonna y Daniela Cáceres, de Juntos por el Cambio. El resto de la oposición (Juntos, ARI, UCR y LLA) se opuso a la ejecución del gasto municipal y denunciaron un «dibujo» contable que terminó en un «superávit de $280 millones, habiéndose ejecutado $44.500 millones», sobre un presupuesto original de 37 mil millones para todo el 2023.

«La recaudación de TSG mostró un aumento del 96% interanual y la TISH tuvo una variación positiva del 123% interanual. En 2023 los recursos crecieron un 115%, mientras que los gastos lo hicieron en un 99%. Esto permitió mejorar el resultado financiero del Municipio, obteniendo el superávit de 280 millones de pesos revirtiendo el enorme déficit heredado en 2019», explicó el presidente de bloque de UxP, Marcelo Notario.

El #HCD de #Morón aprobó hoy por mayoría (12 a 12 y desempate de la Presidencia) la Rendición de Cuentas de 2023. Gracias a dos ediles de JxC que, según dicen ellos, responden a R. Tagliaferro… Balance con déficit

Ampliaremos pic.twitter.com/QWVcBGDqfV — Darío Albano (@albanodl) May 29, 2024

De acuerdo al informe oficial, de $44.500 millones, «percibidos», se devengaron $44.220M. «El año anterior fue de menos 1.500M. Revertimos el déficit fiscal de 2022. En el 2019 era de -1.200M, un 25% del Presupuesto».

En cambio, Francisco Mones Ruiz, consideró el balance municipal negativo, como así también la recaudación tributaria: «El año pasaron dijeron que la inflación se iba a desacelerar al 60%. Pero a veces se proyecta menos, para tener mayores recursos de libre disponibilidad. Hablan de un crecimiento que no existe».

«No hay ningún análisis de Presupuestado contra Ejecutado. A pesar de los impuestazos, en TISH recaudaron un 10% más de presupuestado. En TSG cayó cuatro puntos, a pesar del ajuste de octubre», apuntó.

«Si tomamos el devengado final son 1654M de déficit. Pero si tomamos los gastos no devengados (no registrar las facturas y pasarlas al año siguiente) vemos volúmenes inéditos. Están roleando deuda, con una bicicleta contable. En 2023 se pasaron gastos por $7.800 millones para el 2024. La deuda no registrada es cinco veces la registrada. Si sumamos todo, estamos en aproximadamente 9.500 millones de pesos».