HCD Morón: Unión por la Patria evitó interpelación al intendente y apoyó otro Consejo de Seguridad

A una semana de la marcha convocada por la oposición a las puertas de la Municipalidad, el oficialismo evitó hoy que el Concejo Deliberante convocara al recinto al intendente de Morón, Lucas Ghi. En cambio, respaldó el proyecto de dos concejales que actuaron como aliados para la convocatoria a un «Consejo de Seguridad».

El pedido de interpelación, respaldado por Juntos Morón (PRO-CC), UCR, PRO Libertad y Libertad Avanza, era el más trascendente de los más de 70 proyectos presentados por los distintos bloques para una sesión extraordinaria que, finalmente, fue convocada el miércoles 13 de noviembre para este jueves. La mayoría buscaba gestionar políticas con Nación y Provincia para patrullar los barrios más afectados del distrito.

No obstante, el bloque de Nuevo PRO Morón (Adrián Colonna y Daniela Cáceres) había presentado un expediente en el que sólo pedía por la intervención de fuerzas federales. Hoy jugaron para el oficialismo: «Vamos a votar negativo al pedido de interpelación porque no es el camino para solucionar el problema. Esto no tiene que ver con la inseguridad. Es para sacar rédito partidario. Son los mismos concejales que, cuando (Ramiro) Tagliaferro era intendente, rechazaron este mecanismo diciendo que era el circo político. Se necesitan soluciones reales y concretas, como es el Consejo de Seguridad», argumentó la concejala Cáceres, al presentar su propio proyecto, que convocaría a distintas esferas del Estado y de la sociedad civil.

«¿Qué va a solucionar el Consejo de Seguridad? si no responden un informe. Es lo que pasa cuando los vecinos van a los foros. Me asombra que no sepa que esto ya existe desde 1999. En todo caso, pidan que esto funcione. Lo que no quieren es la interpelación. Estos dos concejales deberían estar sentado con el bloque del oficialismo», reaccionó Francisco Mones Ruiz (CC) ante la jugada del sector que responde al exintendente Tagliaferro (PRO), quien en su gestión sufriera algunos pedidos de interpelación y frenara otros.

«Cuando las cosas están mal, el pueblo quiere escuchar a su representante, que es el intendente. Los que lo eligieron y los que no. Durante cuatro años se sub-ejecutó el presupuesto de seguridad», había dicho Alejandra Liquitay, quien desde el año pasado juega para los libertarios, tras una etapa equivalente a la de Cáceres.

Por supuesto, en el oficialismo tiraron la pelota para arriba, evitando críticas a la gestión de Axel Kicillof. La semana pasada, el secretario municipal de Gobierno, Diego Spina, llegó a decir que la Provincia demoraba la aceptación de 9 patrulleros que habían sido comprados por la Comuna. Ese mismo día, el miércoles 13, el Ministerio de Seguridad firmaba su incorporación y los devolvía al municipio para hacer patrullaje.

No fueron los únicos asuntos de la extensa sesión extraordinaria de hoy. También hubo declaraciones de repudio varias, como las de los despidos en el Hospital Nacional Alejandro Posadas de Villa Sarmiento. La moción presentada por UxP ganó por amplia mayoría, con la abstención de los concejales opositores.

El proyecto hacía referencia al recorte de la planta temporaria de junio (la mayoría fueron reincorporados) y la de octubre. La solicitud fue convocada por dirigentes la CICOP y de la CTA Autónoma, donde básicamente militan los docentes y no los de ATE, que están en la otra central y tiene, en Morón, otra postura.