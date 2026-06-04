Hurlingham: El HCD cumplió con la formalidad de la audiencia pública por el alquiler a Barracas Central

El Concejo Deliberante de Hurlingham cumplió este jueves con la realización de una audiencia pública para poder homologar el convenio firmado en febrero con Barracas Central por la explotación del Polideportivo Municipal. Se anotaron 61 expositores pero la mitad no se presentó en el Centro Cultural «Leopoldo Marechal».

La jornada comenzó con las exposiciones del Jefe de Gabinete del Municipio, Eugenio Garriga; y el subsecretario de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos, Ignacio Giménez, quien repasaron el contrato, revisar antecedentes y presentaron gráficos sobre la evolución del uso del espacio público del centro recreativo, que desde hace toda una década viene siendo compartido con instituciones deportivas privadas. Algunos fueron clubes de barrio propios del distrito. El convenio firmado con River Plate en 2017, bajo la gestión de Juan Zabaleta, divide las opiniones desde entonces.

«Por primera vez en la historia de nuestra ciudad se incorpora un elemento central. Además de que el tercero tiene todas las responsabilidades para que el polideportivo siga creciendo, a la Municipalidad le va a ingresar un ingreso económico, en este contexto tan difícil», apuntó Garriga. Y aprovechó para tirarle un palito a sus antecesores, por el convenio que el actual intendente, Damián Selci, extendió hasta fines del 2025. «A River Plate lo tuvimos que comprometer a la mejora del tinglado y el gimnasio, porque las condiciones no estuvieron a la altura durante ocho años».

El convenio con Barracas Central establece un canon, actualizable por inflación, de $18 millones por mes. El club pagaría un año por adelantado ($216M) una vez que el HCD ratifique el convenio firmado en febrero por Damián Selci.

Por su parte, desde el bloque de La Libertad Avanza expresaron su preocupación, ante «la ausencia de informes técnicos y estudios vinculados al impacto urbano, tránsito, infraestructura deportiva y evaluación económica del convenio, así como la falta de priorización de las instituciones deportivas del distrito».

Tras la audiencia, el concejal Julio Medina reprochó: «La decisión política ya había sido adoptada y el convenio ya había avanzado». «Aun así, decenas de vecinos hicieron escuchar su voz. Expresaron su preocupación por la pérdida de espacios públicos, por las restricciones que podría sufrir la comunidad para acceder a un lugar que históricamente fue de todos, y por la falta de participación previa en una decisión de semejante importancia», posteó.