Hurlingham: El HCD suspendió, por mayoría, la aplicación del Código Urbano reformado en 2025

Por 12 votos contra 5, el Concejo Deliberante de Hurlingham suspendió la aplicación del Código de Ordenamiento Urbano reformado en diciembre, que entrará en vigencia nuevamente cuando lo homologue la Provincia. La sesión estuvo atravesada por la confrontación entre militantes por la ampliación de las zonas fabriles y la construcción en altura.

El proyecto fue enviado la semana pasada por el Departamento Ejecutivo, ante la falta de convalidación por parte de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano de la Provincia. Para lograrlo, se presentaron nuevos cambios, aunque la oposición cuestionó que se autorizaran obras durante los seis meses en que la reforma estuvo vigente por ordenanza.

Aquella propuesta del gobierno municipal fue aprobada antes del recambio del HCD, con los votos de Unión por la Patria, Marisol Fernández (JxC), Roque Belizán, Claudia Serratti y Sebastián Palacio Rius (La Libertad Avanza), y Juan Manuel Lorenzo y Anahí Galeano (Juntos). Por su parte, Tamara Abdo, Julio Medina y Lucas Delfino votaron en contra.

Este miércoles, acompañaron las modificaciones los concejales Vilela, Eslaiman, Cerbino, Bello, Lampreabe, Quintero, Pereyra, Mareco, Lucero y Simoni (Fuerza Patria), Claudia Serrati y Roque Belizán (Libertad Avanza). En contra lo hicieron Juan Zabaleta y Micaela Navill (PJ-MDF), Rafael De Francesco, Julio Medina y Gilberto Volpe (LLA). Brillaron por su ausencia: Alicia Elisei (LLA), Sebastián Palacio (Libertad A) y Anahí Galeano (Por Hurlingham).

La sesión arrancó con un clima caliente, entre militantes del oficialismo que coparon el recinto desde temprano (comenzaba a las 10hs) y los autoconvocados que pretendían llegar y que también se hicieron escuchar desde las escaleras.

Nicolás Vilela, como miembro informante del camporismo, se refirió a las «modificaciones formales» solicitadas por la Provincia. Aunque la oposición reclamó y no pudo acceder a esas conclusiones a las que arribó el órgano competente.

«Hoy el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con el Código de Ordenamiento Urbano que había impulsado. Pero, una vez más, pretendiendo convertir al Concejo en una simple escribanía del Intendente», apuntó Medina en sus redes.

Por primera vez desde su banca, Zabaleta cruzó en duros términos al gobierno municipal, tras adelantar el voto negativo de su bloque a la reforma. «Es una sesión patética. Pero métanle. Las barras de La Cámpora no me asustan, digan lo que quieran. Manden los ñoquis a trabajar. Están rompiendo todo, están rompiendo Hurlingham», advirtió.

Y se despachó: «Estas normas se aprueban por unanimidad. No sabemos cuáles son los informes. Pero ya he pedido por la Jefatura de Gabinete las objeciones de la Provincia», sostuvo el ex intendente, hoy cercano al MDF de Axel Kicillof.