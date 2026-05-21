Hurlingham: La audiencia pública por el alquiler del poli en favor de Barracas Central ya tiene fecha

El Concejo Deliberante de Hurlingham convocó formalmente a la Audiencia Pública que habilitará el debate respecto del expediente N°18849/2026 que, de aprobarse en el recinto, convalidará el convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo y el Club Atlético Barracas Central para el uso (con cargo) de parte del Polideportivo Municipal.

La audiencia se realizará el próximo jueves 4 de junio de 2026 a las 10 horas, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, ubicado en Av. Vergara 2396, Villa Tesei. La inscripción de participantes y expositores se encontrará habilitada desde el 22 de mayo hasta el 1 de junio inclusive, en la Secretaría del HCD, de lunes a viernes de 9 a 17hs.

El convenio establece un canon, actualizable por inflación, de 18 millones de pesos por mes, que el club pagaría en forma adelantada por el valor de un año ($216M) una vez que se ratifique el convenio firmado por el intendente, Damián Selci.

El HCD también colgó en Facebook un informe elaborado por el Municipio que resume los detalles y antecedes del acuerdo. Por supuesto, defiende la legalidad del vínculo en base al convenio firmado en 2017 por el entonces intendente Juan Zabaleta. El hoy concejal del PJ estuvo ausente durante la pasada sesión, en la que se aprobó el llamado a Audiencia, per su compañera de bloque acompañó el expediente.

En el informe, el oficialismo sostiene que se hicieron varias prórrogas al convenio original con River, que no fueron homologadas por el HCD. La última fue firmada por el propio Selci y venció en diciembre pasado. En febrero, tras la firma, Barracas empezó a tomar posesión. Una vez homologado el convenio podrá utilizar las canchas que River construyó (para inferiores y equipo femenino de fútbol) como contraprestación en favor del Municipio.

Por su parte, desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza expresaron su «preocupación respecto del tratamiento de este expediente, teniendo en cuenta que el convenio ya habría sido firmado y ejecutado con anterioridad a la convocatoria de la audiencia pública».

Asimismo, advirtieron de «la ausencia de informes técnicos y estudios vinculados al impacto urbano, tránsito, infraestructura deportiva y evaluación económica del convenio, así como la falta de priorización de las instituciones deportivas del distrito».