Hurlingham: El HCD homologó, por mayoría, el convenio por el polideportivo con Barracas Central

Por mayoría, el Concejo Deliberante de Hurlingham aprobó este miércoles el convenio que en febrero firmó el intendente, Damián Selci, para que Barracas Central utilice el Polideportivo Municipal a cambio de 216 millones de pesos al año (ajustable por inflación). La votación se definió por 11 a 5, con ausencias en los bloques del MDF y LLA.

Según se explicó en la audiencia pública del 4 de junio pasado, el club que dirige Matías Tapia (hijo del titular de la AFA) tendrá que pagar un ejercicio por adelantado antes de empezar a usar el predio ubicado a la vera del Camino del Buen Ayre, además de mejorar las instalaciones que preparó y usufructuó, entre 2017 y 2025, River Plate.

Aunque el oficialismo contaba con las manos para aprobar el expediente, también sumó al monobloque de Anahí Galeano (ex Juntos). En cambio, brillaron por su ausencia los libertarios Claudia Serratti y Gilberto Volpe. Y los dos concejales del PJ (ex SOMOS): Juan Zabaleta y Micaela Navill. El ex intendente, quien tercerizó parte del Poli en 2017, tampoco había estado en la sesión que convocó a la audiencia pública, mientras que Naville había votado a favor.

Los cinco votos en contra llegaron de la mano de los dos bloques libertarios: Rafael De Francesco, Roque Belizan, Alicia Elsei, Julio Ramón Medina y Sebastián Palacio (ex PRO).

La oposición insistió en que el precios del «alquiler» no es ventajoso, mientras que el oficialismo destacó que «por primera vez» se va a recibir dinero a cambio. Claro que, antes de River, el Poli estuvo compartido con clubes de Hurlingham.

Arriba: Los vestuarios ploteados por Barracas Central en marzo. Abajo, la Audiencia del 04/06/26.