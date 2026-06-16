Ituzaingó: El HCD aprobó un plan de «alivio fiscal» que viene con aumento de tasas para comercios

A seis meses de la última reforma, el Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó este martes, por mayoría, nuevas modificaciones a la ordenanza Fiscal e Impositiva, las cuales implicarán para julio más aumentos de tasas para los comerciantes. El oficialismo lo presentó como un plan de «alivio fiscal» para pequeños contribuyentes, aunque tuvo que pasar el filtro necesario de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, como marca la Ley Orgánica de Municipalidades cada vez que se pretende crear o aumentar tributos (alcanza con una sesión ordinaria para bajarlos o eliminarlos).

La reforma obtuvo 44 votos de parte del oficialismo, contra 12 de una oposición diezmada por la ausencia de tres concejales: Luciana Prats, Christian Lanaro y Walter Lanaro, de distintas corrientes del PRO. «Esta ordenanza tiene como objeto mayor equidad según la capacidad contributiva: Les estamos aumentando a empresas muy grandes, que facturan mucho mensualmente. Nos gustaría bajar impuestos, pero no a los ricos», argumentó Alfredo Almeida (PJ).

En rigor, las empresas que tributen más de $1.000.000 mensuales en concepto de Tasa de Seguridad e Higiene, pasarán de abonar una suma fija de la sobretasa de «Protección Ciudadana» a una alícuota del 10% sobre lo que liquideron. Por otro lado, los comercios que vendan productos importados pasarán a pagar un 2% extra sobre la TISH.

«Se ve que fallaron los cálculos y, en vez de achicar el gasto, volvieron a aumentar las tasas. Ya tienen una cláusula que ajusta por inflación. Si quieren, pueden no ejecutarla. Hubo un claro aumento de tasas, con una pequeña rebaja en los Derechos de Construcción en las propiedades para viviendas de menos de 150mts2», explicó Juan Larralde (LLA).

«Ahora en Ituzaingó los productos importados van a salir más caros. Es un dos por ciento que se agrega a la tasa de Protección Ciudadana. Es casi otro Ingreso Bruto. Todo impuesto que se cobre, lo termina pagando el consumidor. También se le va a cobrar una tasa a las empresas que utilizan los postes para pasar cables. Es una tasa fija por poste, que va a ir directo a la tarifa. En vez de achicar el gasto, prefieren aumentar los tributos», apuntó el concejal de LLA.

Por otra parte, renegó de la excusa oficial de la coparticipación adeudada. «En todas las sesiones se habla de los mismo. La coparticipación nacional a las provincias es automática. De ahí, un porcentaje va al municipio. No es una decisión del Presidente. Si algún día se quiere cambiar eso tiene que haber una discusión entre gobernadores», aclaró.

La reforma responde a la necesidad de achicar el déficit fiscal que arrojó el años electoral pasado, que estuvo en el orden de los 9 mil millones de pesos. Pero a su vez se promocionó como un plan de «equidad». Las ventajas son para los constructores. Se redujo al 50% los derechos de edificación para pequeños inmuebles, algo que estaba ya previsto pero para las superficies «semicubiertas». A cambio, se estableció un plan de pagos (con descuentos) para las reformas no declaradas. Un sesgo policial similar al que emprendió el Municipio de Moreno, al que (reforma mediante) el Concejo Deliberante autorizó a cobrarle a sus vecinos por arreglar el techo o hasta pintar el frente de casa.