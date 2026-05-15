Ituzaingó: La Rendición de Cuentas confirmó el déficit fiscal en 2025 y el plan de ajuste para el 2026

Con la mayoría oficialista, el Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó el miércoles pasado la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 del Municipio, que dejó tres datos sensibles: El fuerte déficit fiscal en el año electoral, una enorme compensación de partidas (40%) por exceso presupuestario y un ajuste de más de 20 puntos para el 2026.

En rigor, el balance municipal dejó un devengado de 109.571.136.986,89 de pesos, de los cuales se pagaron unos $103.189.949.953,82, según indica que PDF que colgó el Municipio en su portal digital, con datos del sistema RAFAM.

De acuerdo al informe enviado por el Ejecutivo, en 2025 hubo un saldo negativo de 9 mil millones de pesos. Pero se declaró ante el HCD un devengado de $70 mil millones, es decir 39 millones menos que lo que el mismo Municipio declara en el sistema RAFAM. Como sea, estos números hicieron polvo el Presupuesto 2025, fijado en poco más de $65 mil millones. Y deja en ridículo el Presupuesto aprobado en diciembre para 2026, de apenas $87 mil millones.

#Ituzaingó

El mágico mundo Descalzo: En diciembre el HCD votó un presupuesto por debajo del ejercicio 2025. Todo pasa por debajo del radar. La Rendición de Cuentas, aprobada sólo por el peronismo, marcó un déficit de $2.000 millones en el año electoral. De ahí el ajuste en 2026👎 https://t.co/6qC5Q9eBJQ pic.twitter.com/ORc7xbICGA — Darío Albano (@albanodl) May 15, 2026

Por supuesto, el oficialismo se quejó de la crisis económica y el ajuste nacional, del cual no se justifica ni se jacta (a diferencia de Milei) el intendente, Pablo Descalzo. Toda la oposición (libertarios y PRO) votó en contra y reclamó transparencia.

«Esto es una pantomima, una puesta en escena, porque así es imposible controlar al Ejecutivo. Nos mandan a un depósito lleno de carpetas para averiguar los gastos de un sólo evento. Y la ley exige que tengamos acceso al sistema RAFAM, que es lo que nos va a permitir controlar la cuentas del Municipio», manifestó el concejal Walter Lanaro (PRO).

«Entre algunas cosas aisladas que encontramos hay 4.5 millones de pesos en panfletos. Casi 50 millones en publicidad y gastos supérfluos. Para éste Gobierno las prioridades son el relato y la propaganda. Después de 30 años ya no tienen ninguna excusa. Las prioridades que tienen no son ni la seguridad, ni la salud, sino las pautas publicitarias», apuntó.

En tanto, el peronista Alfredo Almeida defendió: «Gastamos en publicidad para que la gente se vacune, para que lo vecinos y vecinas se enteren de muchos beneficios y derechos, Ituzaingó invierte en la gente, en obras, en salud, educación, cultura; lo malo es gastar la plata de la gente en cascadas, comprar propiedades y no poder justificarlas, lo malo es entregar al país».

En la misma sesión ordinaria se aprobó, por mayoría, la creación de la Comisión de Evaluación Urbanística, con la cual buscarán “impulsar la participación ciudadana en temas vinculados al desarrollo urbano y al cuidado ambiental”.

La salida que encontró el oficialismo después de haber manipulado el Código de Ordenamiento Urbano a su antojo, lo cual valió una acción judicial por parte de PLAC para frenar las obras de excepción aprobadas en diciembre pasado para el área protegida de Parque Leloir.