Jubilación forzada: La presidenta del Consejo Escolar de Morón dejó de ser empleada municipal

La titular del Consejo Escolar de Morón Mabel Mesa (74) fue cesanteada la semana pasada como asesora del Departamento Ejecutivo y pasada a retiro como planta permanente del Municipio, según confirmó en sus redes sociales. La funcionaria, reelecta como consejera en 2023 por la lista de Unión por la Patria, tiene mandato hasta diciembre del 2027, y no tiene ningún obstáculo para continuar en su cargo, con la desventaja de que no es remunerado.

«Informo a la comunidad educativa que el proceso de mi jubilación forzosa anticipada a la que fui obligada, NO impide que siga conduciendo en Consejo Escolar», afirmó la dirigente del partido Nuevo Encuentro, quien cayó en el plan de retiros por edad encarado por el Ejecutivo, al margen de la interna entre el intendente, Lucas Ghi, y el sabbatellismo.

Si bien estuvo en diferentes roles como funcionaria, concejal y consejera, a lo largo de las últimas décadas, Mesa había sido nombrada en 2021 como asesora 48hs en la Jefatura de Gabinete, en tiempos en que el sabbatellismo aún administraba la mayor parte del gobierno local. Eso empezó a cambiar los últimos dos años, aunque se había respetado su continuidad. Hasta que la semana pasada, por decreto, firmaron su desafectación retroactiva al 1° de julio.

«Siempre mis diferencias con el ejecutivo municipal fueron por gestionar para que el Fondo Educativo y otras articulaciones que se correspondían en trabajos para la escuelas se cumplieran. Mi amor y compromiso por la escuela pública NO SON NEGOCIABLES, y así seguirá siendo!!! Los fondos que la provincia, con gran esfuerzo, envía a los municipios, deben tener su correlato en obras o equipamiento no solo en las escuelas municipales SINO también en las provinciales!!! GRACIAS por los mensajes. Ya recibirán la información correspondiente», apuntó en IG.