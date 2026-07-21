Junto al intendente Ghi, Kicillof inauguró un nuevo Centro de Atención Primaria en Morón Sur

El gobernador, Axel Kicillof, inauguró este martes el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Papa Francisco” en Morón Sur, junto a los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; e Infraestructura, Gabriel Katopodis; y el intendente, Lucas Ghi. La obra había sido anunciada en 2023 bajo el proyecto de un «Centro de Desarrollo Infantil».

“Quienes gobiernan hoy a la Argentina no reconocen la importancia de la salud pública en nuestro país: vinieron a destruir al Estado y, con ello, a empeorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”, sostuvo el mandatario. “A ese modelo de deserción y crueldad, en la Provincia de Buenos Aires le respondemos con hechos concretos que benefician a la gente: este nuevo centro de salud es exactamente lo que Morón necesitaba para cuidar a sus vecinos», agregó.

«Javier Milei nos dice que la libertad es dejar todo a merced de la mano invisible del mercado, aunque excluya a millones de familias y deje infinidad de necesidades sin atender”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “La verdadera libertad es que todas las personas que sufren un padecimiento o atraviesan una angustia puedan contar con una atención integral en un centro como este, tengan o no los recursos».

Con una inversión de $556 millones, el CAPS ubicado en la esquina de Los Criollos y Corrientes cuenta con cuatro consultorios para atención general, uno ginecológico y uno odontológico, vacunatorio, enfermería, dispensario de medicamentos y SUM. Además, la nueva sede brindará servicios de psicología, obstetricia y diabetología.

Hoy en #Morón Sur inauguramos el CAPS n°208 que lleva el nombre “Papa Francisco”. Un nuevo espacio con 6 consultorios y equipos para fortalecer la atención.



Desde el inicio de la gestión de @kicillofok, en la Provincia tomamos la decisión estratégica de fortalecer la Atención… pic.twitter.com/XdL2mrMUX4 — Nicolás Kreplak (@nkreplak) July 21, 2026

Por su parte, Kreplak subrayó: “Estamos construyendo un sistema de salud integrado, que pone en el centro la atención primaria y la prevención. Este CAPS, el N°208 que inauguramos, expresa la convicción de acercar el Estado a cada barrio para garantizar un acceso más equitativo”.

«Frente a un Gobierno nacional que paraliza todas las obras, el pueblo de Morón valora enormemente el esfuerzo que hace la Provincia: este centro de salud demuestra que el Estado puede ser eficiente para brindar respuestas a la gente”, explicó Ghi.

Por último, Kicillof remarcó: “Estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores y no invierte un solo peso en el pueblo: hoy las familias se están endeudando para comprar remedios y pagar el alquiler”. “Nosotros nos paramos exactamente en la vereda de enfrente: seguimos trabajando para que en la provincia de Buenos Aires haya más salud, más educación y más acompañamiento para los sectores vulnerables”, concluyó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Transporte, Martín Marinucci; los subsecretarios de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Coordinación Institucional del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana (ex presidente del HCD Morón).

Este martes a las 9 llega #Kicillof a Morón para inaugurar una obra. No tenían muy en claro qué iban a hacer así que empezaron con un proyecto y terminaron con otro cartel

Lugar: CAPS Papa Francisco

Dirección: Los Criollos 289, esquina Corrientes, Moron Sur pic.twitter.com/iqPXZYsDXO — Darío Albano (@albanodl) July 20, 2026