La Catedral de Morón recordó a Monseñor Raúl Trotz, a dos años de su fallecimiento

La Catedral de Morón celebró éste sábado una misa en homenaje a Monseñor Raúl Trotz, Párroco Emérito de la Basílica, quien falleció hace dos años, el 11 de julio de 2024. También fue el primer director del «Museo de la Catedral».

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de enero de 1941, Trotz, fue ordenado como sacerdote el 14 de agosto de 1966 por Monseñor Miguel Raspanti, en la localidad de Libertad (Merlo), pasando luego por varias parroquias de la, en aquél entonces, extensa Diócesis de Morón.

Estuvo, entre otras, al frente de la de Ramos Mejía (Nuestra Señora del Carmen), Haedo (Sagrada Familia) y desde 1988 fue nombrado por Monseñor Justo Laguna (Obispo de Morón) como Párroco de la Catedral Basílica de Morón “Inmaculada Concepción del Buen Viaje” hasta el 2016, año en el que Monseñor Luis Guillermo Eichhorn lo nombró al frente de la parroquia Virgen de las Flores de Morón, donde venía desempeñándose hasta sus últimos días.

Identificado y comprometido con los valores del Concilio Vaticano II, además de su tarea pastoral se destacó por su actuación en las causas sociales y de derechos humanos, lo que llevó a que al Concejo Deliberante de Morón, lo declarara en 2017 como «Ciudadano Ilustre».

A dos años de la partida del Padre Raúl Trotz, recordamos a un verdadero Pastor, siempre acompañando las causas justas.

Morón lo recuerda con mucho afecto. Siempre presente querido Raúl! pic.twitter.com/RakPOkb5fS — Martín Sabbatella (@Sabbatella) July 11, 2026

En 2018 el Obispo Monseñor Jorge Vázquez lo nombró Párroco Emérito de la Iglesia Catedral Basílica y Parroquia de Nuestra Señora del Buen Viaje, en reconocimiento a su destacada labor al frente de la casi tricentenaria parroquia moronense.

Trotz tambuién fue Vicario General de la Diócesis, Vicario diocesano de la Cultura, titular del Departamento de Cultura de la Diócesis, Director del Museo de la Catedral, asesor nacional de la Acción Católica y la Liga de Madres de Familia, Presidente de la Fundación Monseñor Oscar Vicente Vetrano y miembro del Consejo de la Fundación Universidad de Morón, lugares que lo llevaron a participar de seminarios, congresos, charlas y exposiciones.

De una lúcida visión de la realidad, volcó su pensamiento en escritos y artículos, que lo llevaron a ser un hombre de consulta y protagonista de entrevistas radiales y televisivas. Tras una enfermedad que lo venía aquejando desde hacía unos años falleció a los 82 años de edad. Sus restos se encuentran en la Ermita de la Virgen del Buen Viaje, en la esquina de la Catedral Basílica.