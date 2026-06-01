La Defensoría del Pueblo de la Provincia estrena sede en Morón y suma el área de Asociaciones Civiles

La delegación Morón de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires empezó atender al público en su nueva sede de la calle San Martín 499 (esquina García Silva) en el horario habitual: de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

Bajo la conducción del Dr. Germán Navas, la oficina mantiene su compromiso de orientar, asesorar y defender los derechos de la comunidad ante reclamos por servicios públicos, problemáticas de salud, ambiente, violencia de género, alquileres y derechos de usuarios y consumidores, entre otros.

La novedad de esta reapertura es la incorporación de un espacio específico dedicado de forma exclusiva a las Asociaciones Civiles, el cual estará bajo la dirección de la delegada adjunta, Ana Ottonello.

Este nuevo sector brindará asesoramiento técnico y legal gratuito a clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento y organizaciones comunitarias de la región, facilitando la regularización de sus papeles, la obtención de la personería jurídica y el acceso a los beneficios vigentes para el sector.

Hoy visitamos la sede de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Morón.



Conocimos sus nuevas instalaciones y conversamos con el delegado Germán Navas y la delegada adjunta Ana Ottonello sobre las problemáticas que hoy más preocupan a los vecinos y vecinas de nuestro distrito.… pic.twitter.com/oRZB0fCCLW — Martín Sabbatella (@Sabbatella) June 3, 2026

«La mudanza no solo implica un espacio físico más cómodo y accesible para los vecinos, sino también una ampliación institucional clave. Con el área de Asociaciones Civiles, que coordinará Ana Ottonello, buscamos fortalecer el entramado social de Morón, acompañando de cerca a las instituciones que son el corazón de nuestros barrios», destacó el delegado Germán Navas.

La reinauguración contó con la visita de la senadora provincial Mónica Macha y del exintendente Martín Sabbatella. «Durante el encuentro, dialogamos sobre el rol clave que tiene este organismo autónomo en la defensa del consumidor y el control de los servicios públicos (como luz, gas, agua y transporte), un eje fundamental en el contexto actual», posteó el conductor del partido Nuevo Encuentro.

Durante el encuentro también estuvieron la presidenta del Consejo Escolar de Morón, Mabel Mesa; y la jefa de bloque de Fuerza Patria, la concejal Florencia De Luca.