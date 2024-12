La interna de UxP: Ghi disolvió la Secretaría de Gobierno y encara otra etapa como intendente de Morón

El intendente de Morón, Lucas Ghi, comenzó este lunes una reestructuración de su Gabinete, en lo que se podría asumir como una suerte de emancipación del sabbatellismo puro. En una decisión que habrá que mensurar más adelante, disolvió la Secretaría de Gobierno y, por ende, desplazó a su titular, Diego Spina, quien ya confirmó que vuelve al Concejo Deliberante (fue electo primer concejal de UxP y por lo tanto, es el que reemplaza al jefe comunal en caso de que no pueda ejercer esa función por licencia, suspensión, etc).

Según dejaron trascender fuentes del Municipio, la decisión estaba tomada desde el momento en que el HCD rechazó la ordenanza fiscal preparatoria, con el voto en contra de dos aliados del bloque Nuevo PRO, que ahora se sabe, respondían a un acuerdo con Spina. Acción deliberada que pudo haber sido el detonante o un factor de presión que obligara a negociar a Ghi, frente a las demandas de su propio partido.

Aunque en los papeles son Lucas Ghi y su secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, presidente y vice del NE de Morón, la relación con el sabbatellismo duro estaba rota. Una relación perturbada desde hace no menos de una década (cuando el partido decidió impulsar a Hernán como candidato por sobre la reelección de Ghi), lo que se profundizó con la propia interna del kirchnerismo. Hoy Ghi es parte del armado del gobernador Kicillof.

El intendente convocó para hoy, en el palacio municipal, a una mesa de emergencia para comunicar los pasos a seguir: Asistieron el jefe del Frente Renovador local, Martín Marinucci; y dos funcionarios de la Provincia como Ariel Aguilar (subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones) y Adrián Grana, subsecretario de coordinación institucional en el Ministerio de Desarrollo de Andrés “el Cuervo” Larroque.

Por supuesto, en esa mesa también estaban Hernán Sabbatella y Estafanía Franco, secretaria de la Unidad Intendente, quien absorberá algunas funciones de Gobierno (nada menos que el área de Comunicación).

Entre ellos tres y el intendente firmaron el decreto N° 2274-2024, que dispuso el cese de Spina, incorporado en ese rol en enero último.

Fue en aquella reforma de principios de años que el jefe comunal ya se había cargado también la Jefatura de Gabinete, que por entonces dirigía el histórico Damián Aguilar (NE). El viernes, en su carácter de líder del espacio, Martín Sabbatella hizo su último intento por limar asperezas o establecer límites. Reclamó públicamente por la Jefatura. Y en su entorno reclamaron por las reuniones de Gabinete y por los interlocutores que Lucas Ghi habría cortado con gremios y concejales. Un dardo directo contra Hernán Sabbatella. Los hermanos están enemistados. Aunque de ambos bandos piden por la salud de la gestión municipal.

«El intendente quiere retomar el control», se escuchó decir tras la cumbre de hoy en Palacio. Prometen cerca de Ghi que no habrá ninguna «cacería», pero también dejaron trascender que al que no le guste el nuevo rumbo «que de un paso al costado». No hubo voces oficiales y esperan a ver cómo se moverá el tablero político.

Por lo pronto, están citados para mañana los concejales de UxP. Será una primera medida para saber si el bloque se parte o no.

El intendente asume que puede tener el HCD en contra. Pero también sabe que no lo podrán destituir, llegado el caso. «Ese fue un límite. Hicieron sondeos», se encargó de espetar un ex de Nuevo Encuentro.

También lo dejó entrever la oposición, aunque nadie lo podría confirmar. «No somos golpistas», aclararon.

La novela interna tuvo hoy un capítulo importante. Martín Sabbatella ya avisó que le gustaría volver a ser candidato en Morón, un dato no menor viendo que ya comenzó la campaña para un año electoral singular y complejo.