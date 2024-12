La interna en Morón: Tras su salida del Ejecutivo, Diego Spina presidirá el bloque de Unión por la Patria

El torbellino político en Morón no cesa y, en las últimas horas, se confirmó que Diego Spina, desplazado ayer del Departamento Ejecutivo, se convertirá en el nuevo jefe de bloque de Unión por la Patria, en un acuerdo entre el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y los referentes del Frente Renovador y de La Cámpora.

Entre ayer y hoy hubo todo tipo de reuniones (y de versiones) pero hacia el mediodía de este miércoles la cuenta oficial del bloque anunció que Spina, secretario provincial del NE, había sido ungido como nuevo presidente de la bancada peronista por unanimidad de los 10 concejales que la componen. Todavía falta que se haga oficial, pero es seguro que el exsecretario de Gobierno de Municipio reasuma la banca por la que había pedido licencia (la ocupó Tomás Balestrini) y reemplace a Marcelo Notario (Camioneros) en esa presidencia.

Fuentes del FR lo confirmaron, aunque otras advirtieron primero que el massismo no iba a tomar partido en la interna del N. Encuentro. Ayer, el referente de ese espacio, Martín Marinucci, estuvo reunido con el intendente, Lucas Ghi, quien citó para hoy a todo el bloque, tras el cimbronazo que significó la salida de Spina. El sabbatellismo convocó a una reunión de bloque más temprano. En el FR nadie sale a decir nada aún.

El problema no es de nombres, sino de liderazgo. «Lucas quiere retomar el control de su gobierno. Y al que no le gusta que se vaya», resumía ayer un integrante de la mesa política del intendente, que quiere emanciparse del sabbatellismo que lo vio nacer como dirigente. Aún así, nadie quiere romper la alianza política: 16 de las 19 secretarías del Gabinete son del N. Encuentro (dos del PJ, una de La Cámpora y otra del FR).

«No va a haber ninguna cacería», prometían anoche desde el Ejecutivo. «Del Municipio no se va nadie porque es nuestro gobierno. Lucas no sabe construir, ni conducir. Y lo que hizo fue empeorar las cosas», espetó una alta fuente del NE, que no estuvo de acuerdo con la disolución de la Jefatura de Gabinete, en enero, ni mucho menos con la de Secretaría de Gobierno. «Dinamitó todos los acuerdos con los gremios y con el HCD, donde perdimos la mayoría», explicaba la misma fuente. Todo comenzó a detonar hace una semana, cuando dos aliados de UP se volvieron a dar vuelta para rechazar la ordenanza fiscal impositiva 2025.

Sin ese instrumento, no habría Presupuesto (aunque sí aumento de tasas, por cláusula gatillo). Lo que no es fácil ordenar cronológicamente es cómo se dieron los hechos. Quién movió primero: Martín Sabbatella o Ghi.

De confirmarse, en la próxima sesión (ya terminó el periodo ordinario 2024) podría no haber concejales que respondan directamente al intendente. Anoche asumían que la peor ecuación era que el bloque se dividiera.

Según el comunicado, Spina, Notario, Diego Toucido, Vanina Moro, Daniela Burgos, Leticia Maldonado, Nadia Diz y Agustín Ramponelli; Lorena Acevedo y Marcelo González, optaron por mantener el acuerdo electoral entre sabbatellismo, FR y La Cámpora. De otra forma, también estaba en duda la Presidencia del cuerpo.

Es que la mayoría depende de donde se paren los dos ediles del «Nuevo PRO», Adrián Colonna y Daniela Cáceres, quienes mantenían un acuerdo con el propio Spina, ahora uno de los dos «interlocutores» K ante el Ejecutivo. El otro sería Marcelo González, referente del massismo en el HCD. «Hemos mantenido el acuerdo de gobernabilidad en el distrito. Por lo menos hasta que se diriman la candidaturas en el 2027», resumieron en el NE. Tanto M. Sabbatella como Martín Marinucci adelantaron que quieren presentarse en Morón.

La diferencia es que el segundo dijo hace apenas unas semanas que apoyaría a Lucas «si tuviera otra reelección». Hoy no la tiene. Para eso se necesitaría reformar la Ley Orgánica de Municipalidades. Un proyecto que Kicillof tiene bajo la manga para acordar con intendentes, a cambio de más impuestos y deuda.