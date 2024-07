La Matanza: Con apoyo del Evita, el concejal sospechado de narco acusó una «persecución política»

Gabriel Aranda, el concejal de Unión por la Patria de La Matanza y presidente del Deportivo Laferrere detenido la semana pasada en el HCD en el marco de una causa federal vinculada a una banda narco que operaba en la zona a partir del manejo de la barra, rompió el silencio este miércoles en una conferencia de prensa en la que acusó una «persecución política», con el respaldo de la diputada provincial Patricia Cubría.

El dirigente surgido de la CCC afirmó que policías bonaerenses lo retuvieron en las dependencias de Puente 12 sin orden judicial y lo liberaron después de una averiguación de antecedentes. Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que actuaron de forma legal, como auxiliares de la Justicia.

Aranda y Cubría, quien lo llevó como primer precandidato como concejal en la lista que presentó en las PASO, encabezaron la conferencia de prensa este miércoles en el Anexo del Concejo Deliberante, en San Justo.

«En medio de la sesión, un policía de apellido Lizarraga va a mi casa por un llamado al 911. El mismo policía fue el Concejo, donde el secretario me hace llegar un papel con el aviso. Cuando salgo, se arma todo un circo por una notificación, que nunca me mostraron. Me llevan en una camioneta, frenan y me dicen ‘pasame los celulares’. Me comuniqué con mi esposa y le dije que pusiera en mis redes que me llevaban a Puente 12 y que responsabilizaba al ministro de Seguridad, si me sucedía algo”, indicó el concejal.

La orden de detención había sido librada por la jueza Alicia Vence, que subroga el Juzgado Federal 3 de Morón; y el titular de la Fiscalía Federal 1 de Morón, Sebastián Basso, quien inició una investigación sobre los vínculos de Aranda con la barra brava del club y con su jefe, Federico Schorh, alias “Freddy” y/o “El Contador”.

Hoy conf d prensa en el HCD para denunciar la persecución política y la detención ilegal del Concejal de La Matanza, Gabriel Aranda.

Lo conocí bajo la consigna #NiUnPibeMenosPorLaDroga

Iniciaremos acciones legales contra quienes vulneraron derechos humanos y constitucionales.

Por otra parte, hace un año, el entonces vice del club Esteban Quiñones era detenido, acusado de estar vinculado con «Chaki Chan», un barra y narco de La Matanza que estaría involucrado en más de quince muertes.

“Llegamos a Puente 12 y les di el celular. Me metieron en la oficina de la UTOI [Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas] y me tuvieron desde las 14.30 hasta la 1.30 del viernes. A esa hora, me tomaron los datos y me dijeron que era por una averiguación de antecedentes”, sostuvo Aranda. “Decimos que es una persecución política a dirigentes de La Matanza. No responsabilizo a nadie, pero alguno se va a tener que hacer cargo”, resaltó. “Vamos a hacer la denuncia para que se responsabilice a los culpables”, añadió aranda.

“Si me pasa algo, hago cargo a Matías López [superintendente de Planeamiento y Operaciones policiales] de la policía de [el ministro de Seguridad bonaerense, Javier] Alonso, de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”, se publicó en la cuenta de Facebook de Aranda el jueves pasado, mientras era detenido.

«Estoy convencida de que la jueza, ni tampoco, quiero creer, ministros y funcionarios sabían de esto que sucedió. Se va a tener que hacer cargo quien estuvo al mando de esa instrucción”, afirmó Cubría, esposa del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y exprecandidata a intendenta (perdió en las PASO contra Espinoza).