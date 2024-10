La Matanza: Rechazan la denuncia por espionaje y lavado de dinero contra ex secretaria de Espinoza

La Sala II de la Cámara Federal Penal rechazó la apelación presentada por el abogado de la Municipalidad de La Matanza, Alberto Ruben Riccio, por supuesto «espionaje» y «lavado de dinero» perpetrado la ex secretaria privada y denunciante del intendente Fernando Espinoza (UP), la ex modelo Melody Rakauskas.

La resolución de los jueces Martín Iruzun y Eduardo Guillermo Farah detalla que la Municipalidad de La Matanza no cuenta con los requisitos legales para poder ser parte querellante en este tipo de causas, puesto a que los hechos que fueron denunciados no afectan directamente a la comuna. De esta manera, la denuncia por espionaje y lavado de activos vinculado con la presunta sustracción de correos electrónicos y grabaciones de conversaciones de empleados municipales no constituyen un perjuicio para el municipio.

Dl documento judicial señala que los documentos que aportó Riccio no cumplían con el artículo 83 del Código Procesal Penal de la Nación, lo que imposibilita que el municipio pueda ser considerado como querellante.

Sumado a esto, los jueces explicaron que los delitos que se mencionan (acceso indebido al sistema judicial Lex 100 y el lavado de dinero) no generaban un daño concreto a la municipalidad de La Matanza, sino que afectaba al intendente de forma personal.

También se dictaminó que las denuncias acerca de las grabaciones de conversaciones y sustracciones de correos electrónicos ya fueron tratadas en otra causa que se encuentra bajo el juzgado Federal N°2 de Morón.

Así, el fallo deja muy complicado y debilitado a Fernando Espinoza en materia legal ya que enfrenta, también, otras acusaciones en su contra como la denuncia por abuso sexual emitida por Melody Rakauskas.

En dicha denuncia, la ex secretaria del intendente acusa haber sufrido un abuso por parte de Espinoza en el año 2021 en su domicilio bajo presión psicológica y manipulación. La última actualización acerca de esta denuncia por abuso fue que la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento de Fernando Espinoza.