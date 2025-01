Libertarios salieron al cruce del cierre de calles en Parque Leloir, un viejo anhelo de los Descalzo

Dirigentes libertarios salieron al cruce del cierre de calles en Parque Leloir, un viejo anhelo de la gestión Descalzo (fue presentado como proyecto hace más de una década por la arquitecta Rosa Reviello), que empezó a consumarse a partir de una polémica delegación de facultades aprobada hace unos años (mayo de 2022) por el HCD de Ituzaingó y el avance inmobiliario sobre un barrio cada vez más exclusivo.

Tras años de resistencias, el Municipio logró avanzar primero con algunas pocas calles (de tierra, salvo el Boulevar Fleming) que dan a la Colectora del Acceso Oeste, en ambas manos, para ahora sumar algunas salidas a la Av. Martín Fierro, a la altura del corredor gastronómico, donde se concita el mayor flujo de inversiones inmobiliarias y la consecuente afluencia de clientes.

«Estamos en la esquina de las calles La Doma y M. Fierro. Nos encontramos con esta valla – por el macetero de cemento-, que sirve para resguardar el estacionamiento de estos autos», filmó y subió a sus redes el concejal PRO-Libertario Gabriel Pozzuto, uno de los pocos que se opuso a delegar en el Ejecutivo el uso discrecional del espacio público.

Casi al mismo momento, desde el gobierno local difundieron imágenes de la detención de dos cacos que habían sido sorprendidos tras un «escruche» en Parque Leloir. Los fotografiaron apoyados sobre uno de esos canteros, como si hubiera sido obra del «plan director de seguridad», utilizado como ardid para conseguir aquellas facultades extraordinarias.

«El Municipio pretendía cerrar un tercio de las calles que ingresaban al distrito, tratando de convertir a Ituzaingó en una especie de feudo. Hoy en día, esos maceteros no solo ni cierran ninguna entrada al distrito, sino que también cumplen función de resguardo de estacionamiento privado (de parrillas conocidas ) sobre calle pública», explicaba Pozzuto.

Por supuesto, los tiempos cambian. Generaciones nuevas, propiedades que se venden y la tentación económica que siempre está latente, van convirtiendo la «zona ecológicamente protegida» en una zona exclusiva para viviendas de gran valor, que conviven con superficies comerciales cada vez más grandes, como ser un hotel, un mall o un hiper mercado.

Previamente, con astucia, el PJ local amplió la zona «protegida». No parece que lo hiciera para cuidar el bosque de ese casco histórico que estaba compuesto por casas de fin de semana y alguna que otra estancia, sino para meter a casi todo Villa Udaondo bajo el misma zonificación. Y si algo está permitido de un lado de la calle, por qué no del otro.

Los cambios también se ven en la comisión directiva de la Asociación de vecinos de Parque Leloir, que estuvo a punto de desaparecer, y que ahora en redes sociales modera opiniones: Si bien aún critica el avance comercial, vende el plan de seguridad que impulsa el oficialismo, entre otras estrategias de markting (como el reparto de plantines). Una suerte de moneda de cambio en la que pierden los vecinos más antiguos, como la flora y fauna de barrio.

Tanto la delegación de facultades (que no se utilizó para cerrar accesos a, por ejemplo, Merlo), como el mismo cierre de arterias es muy discutible. Por algo, en su momento, el sabbatellismo no acompañó. «El artículo 14 de la Constitución nos asegura a todos el derecho a movernos libremente por el país. Bloquear calles restringe este derecho sin justificación clara, afectando tanto a quienes viven en la zona como a quienes necesitan pasar por allí por trabajo, comercio o cualquier otro motivo. Esto podría considerarse una violación directa a este principio», opinó Pozzuto.

También salió al cruce del Plan Director de Seguridad la diputada libertaria Lilia Lemoine, la misma que denunció la violencia de una patota del PJ cuando intentaba hacer campaña en la Plaza 20 de Febrero, previo a las PASO del 2023. Desde Villa Allende (Córdoba), donde pelea contra un proyecto de la Municipalidad para cerrar un «blindar» la ciudad, la legisladora tomó la noticia de la detención en Leloir como una operación política, que también salió a refutar:

«Según el intendente de Ituzaingó, lo que detuvo a los chorros no fueron el perro guardián, los vecinos llamando al 911 y la policía… no. FUE UN CANTERO. Déjense de joder, ridículos. Cerrar calles ESTÁ MAL. Por cada chorro que no usa Waze, hay 999 que sí», posteó Lemoine. La siguió el concejal de LLA Juan Larralde: «Plan director de seguridad lo llamaron estos soviéticos y lo votó UXP y la mayoría de la pseudo oposición». Y «mandó» fotos.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1878822348843094370