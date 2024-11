Los sindicatos se suman a la interna del gobierno de Morón: Reclaman a Ghi por cerrar paritarias por decreto

Los sindicatos municipales tomaron partido en la interna del gobierno de Morón, al llevar su banderas a la plaza San Martín, donde se desarrolla la «Expo Morón se Muestra». Le reclamaron al intendente, Lucas Ghi, haber cerrado por decreto la paritaria del último bimestre del año, en la que otorgó un aumento del 4%.

La situación estalló el miércoles último, cuando Daniel Torrea, secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, se retiró de las negociaciones sin firmar el acta de acuerdo. Tampoco lo hizo el Sindicato de Empleados Municipales (SETMM), que dirige Luis Duré, ni la Asociación de Profesionales del Hospital.

Según datos oficiales de la paritaria firmada en julio, el aumento acumulado de enero a agosto había sido del 118.32%. A finales de septiembre, en tanto, hubo foto grupal de funcionarios y gremialistas, para la firma de un nuevo convenio colectivo de trabajo, que implicaba mejoras salariales por reacomodamiento de escalafón.

Sin embargo, en el último mes los gremios volvieron a discutir paritarias, en medio de una pelea en el seno del Ejecutivo y del partido de gobierno, Nuevo Encuentro. En algunas áreas denunciaron la mala liquidación de horas extras y se lo endilgaron al secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, el principal aliado que tiene el intendente en una disputa política directa con su hermano y jefe político, Martín.

Última foto grupal, del 25 de septiembre Comunicado de ayer del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Cerrada la paritaria 2024, los gremios salieron a batir el parche. «Hemos rechazado las propuestas presentadas en la MESA PARITARIA que el Departamento Ejecutivo a cargo del Señor Intendente nos hizo. Esto se debe a que no hemos acercado las partes y se ha desatendido las propuestas que nuestro sindicato a expresado», indicaba el miércoles Torrea.

«Por tal motivo y por el incumplimiento de actas anteriores, donde no se concretó los pase a planta permanente en el mes de Noviembre, como tampoco el cumplimiento de actividad de la Junta de Calificación y Ascenso, y la mesa de trabajo en materia de escalafón es que rechazamos la propuesta en su conjunto por NO acercarse a nuestros pedidos, que solo buscaban garantizar derechos de los y las trabajadores», agregaba en redes sociales.

La pregunta es si la protesta tiene que ver directamente con la situación social y económica. O más bien con la política. El mismo miércoles, Hernán Sabbatella hacía pública las diferencias con el jefe del Nuevo Encuentro.

“He planteado mis opiniones, mis matices, mi mirada distinta a algunos temas y la respuesta no fue profundicemos la discusión y el debate. Me he sentido a veces cercenado en la posibilidad de debatir y disentir”, se sinceró.

“En última instancia habrá un debate interno de cara a la sociedad en términos electorales. Quitemos el temor a esas discusiones”, postuló el funcionario, en el programa Primer Plano. Y pidió “más que nunca fortalecer el liderazgo del intendente, porque tiene que tomar decisiones importantes para poder afrontar esta situación compleja”.