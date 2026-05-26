Más de 30 escuelas denunciaron haber contratado los servicios de la clínica trucha de La Matanza

Más de 30 escuelas denunciaron haber contratado servicios de la clínica trucha Argentina Salud y se espera que en las próximas horas se sumen más hechos a las imputaciones contra los detenidos en la mega causa, confirmaron fuentes del caso.

La primera parte de la investigación permitió, hasta el momento, conocer que más de 30 escuelas e instituciones públicas contrataron servicios de Argentina Salud, lo que agrava el futuro procesal de los acusados y permite saber cómo actuaba la clínica dentro de González Catán respecto a la divulgación de su “conocimiento” médico a través de un esqueleto ilegal.

En la actualidad hay seis detenidos, entre ellos Alberto Santarceri, dueño de la firma, que en las próximas horas conocerán la ampliación de sus imputaciones por los nuevos hechos incorporados a la investigación, liderada por el fiscal Fernando Garate.

🚨 ESPINOZA HABRÍA OBLIGADO A ESCUELAS A CONTRATAR UNA CLÍNICA TRUCHA

📊 El hijo de puta de Fernando Espinoza obligó a las escuelas de su municipio a contratar los servicios de la clínica trucha en La Matanza. Tanto Espinoza como Kreplak están jugando con la vida de los chicos… pic.twitter.com/BHtczSxG2I — BREAK POINT (@BreakPointMP) May 21, 2026

tras de las medidas que se tomarán esta semana es el requerimiento de nuevas declaraciones de testigos.

Varias de las indagatorias de los médicos que trabajaron en el lugar fueron fundamentales para destrabar el trasfondo de la estructura ilícita. Uno de los acusados, identificado como C.C., confirmó que es doctor en Bolivia, pero que no cuenta con habilitación en la Argentina.

Otro dato aportado es que fue una compañera quién lo contactó con Santarceri para empezar a trabajar y que fue él quien le entregó el sello del doctor Gonzalo La Torre y una oficina en Virrey del Pino.

En la amplia testimonial, sumó que, cuando salían en ambulancia, llevaban certificados previamente sellados y también que les pagaban $80.000 por guardia de 24 horas.

Otra declaración que fue de interés es la de D.S., quien confirmó ser médica en Cuba pero que no está habilitada en el país y que atendía usando un sello provisto por Santarceri.

(NA)