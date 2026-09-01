Moreno: La UTA entró en alerta, tras el nuevo esquema para las líneas municipales de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió este martes que más de 800 trabajadores del transporte público automotor de Moreno no tienen garantizada su continuidad laboral ante el proceso de licitación impulsado por el municipio.

El sindicato manifestó su preocupación por «la falta de respuestas a los reclamos» presentados para que los pliegos establezcan expresamente «la preservación de todos los puestos de trabajo». El comunicado difundido este martes 1° de septiembre, día en que se debían abrir los sobres del llamado a licitación para cubrir los nuevos recorridos de las líneas locales de colectivos, lleva la firma del secretario de la UTA, Roberto Fernández, y del Consejo Directivo Nacional.

Según explicó la organización, se realizaron distintas presentaciones ante la intendenta, Mariel Fernández, pero hasta el momento no se habrían introducido las modificaciones necesarias para despejar la incertidumbre de los trabajadores.

«La continuidad laboral debe estar garantizada antes de cualquier adjudicación. UTA no puede aceptar que la fuente de trabajo, la antigüedad y los derechos adquiridos de quienes durante años han garantizado la prestación de los servicios queden sujetos al resultado de una licitación o a la decisión de futuros adjudicatarios», señalaron en el gremio.

El proyecto aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante divide el distrito en tres zonas y establece que el servicio sea prestado por diferentes empresas. Hoy el servicio es hegemonizado por la empresa La Perlita. El nuevo esquema comenzaría a funcionar en enero de 2027 y las concesiones tendrían una duración de diez años. La semana pasada el oficialismo y un sector del PRO votaron nuevas modificaciones. La adenda se aprobó por 17 votos contra 7 (LLA). Originalmente, el llamado a licitación establecía como plazo de presentación el lunes 31 de agosto.

Cuando se aprobó la iniciativa, desde el oficialismo aseguraron que el proyecto contemplaba la continuidad laboral de los trabajadores que actualmente se desempeñan en La Perlita, empresa que concentra la prestación de las líneas 500.

«De persistir esta situación, el Municipio estará generando un escenario de creciente conflictividad que pone innecesariamente en riesgo la paz social. UTA reclama una respuesta inmediata que garantice los puestos de trabajo y todos los derechos de los trabajadores involucrados», concluyó el comunicado.

El nuevo sistema abarcará al 91% del territorio de Moreno y conectará a 125 barrios. Para eso se sumarían unos 40 coches.