Morón: ATE denunció «amenazas» tras firmar la paritaria y pidió terminar con las internas en UxP

La interna en el gobierno de Morón escala cada vez más alto, a sólo un año de la reelección de Lucas Ghi, quien parece cada vez más alejado del líder del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella. Dirigentes de la seccional local de ATE denunciaron haber sido amenazados tras firmar la paritaria con el Ejecutivo, que la semana pasada terminó otorgando por decreto un aumento del 4% a los trabajadores del Estado local, sin la adhesión de los dos principales sindicatos municipales (STMM y STEMM), que rechazaron de plano la oferta.

El viernes, dirigentes del STMM llevaron su protesta a la Plaza San Martín, donde el intendente y el propio Sabbatella recibían al ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, en el marco de la Expo Morón se Muestra. En ATE sospechan que ese cambio radicó no en la oferta, sino en quien los invitó a la mesa.

«En éste momento dar un porcentaje de aumento es importante. En Nación es 1% por mes. En Provincia y Morón es 3 ó 4%. No es lo mejor, pero lo importante es que la rueda se muevo. Nos convocaron y Julio Escobar estuvo en la reunión con ésta postura. Luego del encuentro le llovieron amenazas anónimas a él y a su familia. Fue por haber estado con Hernán Sabbatella, director de RRHH. Hicimos la denuncia y estamos esperando que investiguen las llamadas y los mensajes», contó el secretario de ATE Morón, Darío Silva.

Los sindicatos se suman a la interna del gobierno de Morón: Reclaman a Ghi por cerrar paritarias por decretohttps://t.co/thns4PPbNq https://t.co/2zMt5gIhIP pic.twitter.com/zEvD3ztOUW — Darío Albano (@albanodl) November 29, 2024

El hermano del exintendente es hoy funcionario y rival interno de Martín. Y uno de los pocos aliados que tiene Ghi en su propio gabinete. Ayer se filtró una carta que la diputada Mónica Macha (UxP) dirigió a la militancia, con críticas al intendente por su «deslealtad e ingratitud». «Jamás hubiera podido ser intendente si Martín y el partido no estaban ahí para formarlo y hacerlo conocido para Morón», escribió Macha, según publicó el portal Infocielo. Desde el NE no negaron sus palabras, pero le bajaron el tono a la interna. «Obvio que no está todo bien, pero tampoco hay ruptura de nada», aclaró una alta fuente del partido.

El mes pasado fue el expresidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci (FR) quien blanqueó la interna y se puso del lado del intendente, si acaso el cántaro se rompe. «Estamos en medio de una interna del Nuevo Encuentro, o de Unión por la Patria. Queremos ser claros: Somos un gremio, queremos que los trabajadores estén bien, que no sean rehenes de la política. No está bien jugar con los salarios», agregó Silva.

«Si hay divisiones, lo tienen que definir ellos. Nosotros no vamos a ser parte de nadie. Y vamos a bregar para que haya unidad. Si no se logra, creo que cada dirigente tiene que hacerse cargo de lo que pueda ocurrir».