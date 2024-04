Morón: Autoridades de la UM piden al municipio «poner un poco de orden» en la Plaza de la Cultura

Por primera vez desde la cuarentena pandémica, las autoridades de la Universidad de Morón hicieron público su malestar por el estado de la Plaza de la Cultura, que fue concebida con la interacción de la Facultad de Arquitectura pero se convirtió en los últimos años en un espacio de manteros y personas en situación de calle, que llega incluso hasta la galería del edificio central de la sede, ubicada en Cabildo al 100.

«Es un reclamo que la universidad viene haciendo desde hace muchos años. Puede ser muy interesante poner un poco de orden. Acá somos receptores de lo que nos transmiten los alumnos. Seríamos muy hipócritas si dijéramos que está todo bien. Siempre hemos tenido la buena predisposición de parte del municipio y esto, si bien lo dialogamos institucionalmente, también lo hago público, sino parece que uno está de acuerdo», explicó ayer a este medio el secretario General de la Universidad, Pablo Navarro, quien en los días previos subió una serie de posteos a sus redes sociales respecto al estado de ese espacio público.

«No comparto la ocupación del espacio público y no puede ser que la universidad tenga cerrada una salida, por algo que no sabemos hasta cuándo se va a permitir», confió, persuadido de que el pedido tendrá mayor peso político en un año no electoral. Primero había posteado una foto de la plaza vacía y limpia. Después otra de la feria a pleno. Y finalmente un desalojo de manteros en La Plata bajo la gestión Alak.

Que hermosa hoy nuestra plaza de la cultura. Que opinan? pic.twitter.com/HRXXAteSFw — Pablo Navarro (@PabloGNavarro) April 3, 2024

Ojalá podamos volver a disfrutar la plaza de la cultura, para lo que fue creada, hoy un espacio público ocupado, que no permite proyectar el Moron que soñamos. pic.twitter.com/oM3jE9BQeE — Pablo Navarro (@PabloGNavarro) April 13, 2024

«Cuando hay decisión política se transforma. Pasó en la plaza de la Facultad de Medicina en Capital, el fin de semana en La Plata. Acá tenemos gente viviendo. Hace pocos días se prendió fuego un colchón en lo que es la salida de emergencia. Cuando se tome la decisión real de desalojar la plaza de la Cultura y utilizarla para lo que fue creada todo el mundo va a aplaudir. Hoy nos afecta desde un montón de aspectos, incluida la seguridad. Los entornos permiten ciertas liberalidades que no corresponden», explicó Navarro.

La Plaza de la Cultura (ubicada entre las calles Salta, Larralde, Cabildo y Maestra Cueto) fue inaugurada por el intendente, Lucas Ghi, en marzo de 2015, después de reubicar al Cuartel de Bomberos (junto al cementerio), el centro provincial de vías respiratorias y la escuela de Danzas José Neglia en la ex clínica Otharán.

«Esta plaza va a tener una vinculación absoluta, deliberada, con la misma universidad de Morón, porque fue pensada junto con ellos», decía hace 9 años, en el acto inaugural, el intendente. En 2020 llegaron los primeros manteros y los desalojos. Luego se dejó hacer. Hoy en la Casa de Altos Estudios sospechan de que hay agrupaciones políticas detrás de la organización de la feria. Pero también pretenden poder reabrir los ingresos por Cueto y por Cabildo, donde personas sin hogar pasan noche y día, sin que el Estado los cuide.

Hace dos años, desde el Municipio, se había empezado un censo feriante y se anticipaba un anuncio que finalmente nunca llegaría. Muy distinto a los comienzos del Sabbatellismo, cuando lograron levantar la feria de la calle Sarmiento, que fue trasladada no sin conflicto al feria cubierta de Sarmiento y French. Para que luego, poco a poco y bajo otros referentes, los vendedores ilegales volvieran a tomar toda la estación.