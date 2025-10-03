Morón: Cronograma de tránsito y circulación para el sábado 4, por la 51º Peregrinación a Luján

El Municipio de Morón implementará un reordenamiento del tránsito el próximo sábado 4 de octubre, entre las 0 y las 18 hs, con motivo de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján. El operativo de los equipos municipales estará orientado a acompañar el recorrido de las y los peregrinos y a garantizar el orden en la circulación del transporte público y vehicular.

Los cruces vehiculares que permanecerán habilitados son:

Av. Rivadavia y Estrada (Haedo)

Av. Rivadavia y Pueyrredón (Haedo/Morón)

Av. Rivadavia y French (Morón)

Buen Viaje y Casullo (Morón)

Buen Viaje y Juan José Valle (Morón)

Puente Lebensohn (Morón / Castelar)

Buchardo – Av. Rivadavia y barrera de Zapiola (Castelar)

Av. Rivadavia y Blas Parera (Castelar)

Por otro lado, las paradas de colectivos de las siguientes líneas serán trasladadas a:

Líneas 242-298: Abel Costa y Almirante Brown

Líneas 317-635: García Silva y 9 de Julio

Línea 238 T.U.M.: García Silva entre Uruguay y 9 de Julio

Línea 236 Barrio Marina y Dto. Militar: Carlos Pellegrini y 25 de Mayo

Línea 97: 9 de Julio y García Silva

Líneas 236-634 (ramales Reserva Urbana, Alexandri, Hospital y Barrio San Juan): 9 de Julio y Santa Fe

Línea 634 Ramal El Palomar – Merlo Gómez: Ida: El Palomar por Casullo. Regreso: Entre Ríos y Juan José Valle

Línea 338: lado Norte: Azcuénaga e Independencia. Lado Sur / La Plata: Pellegrini y 9 de Julio. / San Isidro: Santa Fe y 9 de Julio

Línea 166: Ida: a Palermo por Casullo. Regreso: Entre Ríos y Juan José Valle

Asimismo, la parada de taxis de Morón sur se trasladará a Mitre y 9 de Julio, y la de Castelar sur a Martín Irigoyen y Almafuerte.

Además, para asistir a las y los peregrinos, el Gobierno local dispondrá de puestos de hidratación, postas de sanidad y enfermería, baños químicos, así como presencia de Defensa Civil y SAME en distintos puntos del tramo que atraviesa el partido de Morón.