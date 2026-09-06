Morón: El exfiscal Javier Baños denunció la posible entrega de una calle a la empresa textil Enod

Tras la audiencia pública celebrada el pasado viernes 28 de agosto en el Concejo Deliberante, en donde presentó una nota en la alertaba sobre la maniobra y sus posibles consecuencias legales, el exfiscal de Morón Javier Baños (el mismo que hoy oficia como abogado defensor de Cristian «Pity» Álvarez en el juicio que se le sigue por homicidio) formuló una denuncia penal para que se investigue si hay algún ilícito en la posible venta de 100 metros de espacio público en favor de una empresa textil que actualmente tiene su fábrica y su depósito divididos por una calle.

El expediente Municipal N°4079-11408 de 2024 fue incluido en esa sesión de fines de mes pasado, con la participación de funcionarios del Departamento Ejecutivo que respaldaron la solicitud efectuada hace dos años por la firma ENOD S.A., representada en aquel recinto por el Gerente de Relaciones Institucionales de la textil, Jorge Leone.

«Hay dos plantas separadas, una fábrica y el otro depósito. La idea es unificar las dos manzanas completas, linderas a las vías y a La Cantábrica. Estamos en un momento bajo (de consumo), pero queremos apuntar a desarrollarnos», indicó el directivo, que aspira a aumentar la planta de personal entre 80 y 100 personas, para llegar a un total de 480. Dijo que estas gestiones cuentan con el respaldo de SETIA y de la Asociación Obrera Textil, en pos de generar empleo.

ENOD tiene domicilio en la calle Domingo Faustino Sarmiento 55 y limita con las calles Rawson, Cochabamba y Donato Álvarez, que a esa altura se convierte en un verdadero callejón de una capa asfáltica deteriorada, que por momentos se utilizó como estacionamiento de empresas de colectivos y en otros fue casi un basural. Esa cuadra de Donato, de 0 a 100, es la que pidió comprar al municipio. El Colegio de Martilleros tasó la cuadra en unos 200 mil dólares.

«Me impresiona el valor que le dan. Si vamos a sentar este precedente, todos los vecinos van a tener derecho a comprar una calle. El valor del metro cuadrado en la zona es de unos 2000 dólares. ¿En qué cabeza cabe que sea de 160? Si quieren extenderse tienen que comprar terrenos, no comprar una calle», apuntó la concejal María Mobilia (LLA).

«Nosotros nunca hicimos una oferta. Fue una tasación. Hace 15 años que no pasa nadie por esa calle. No veo riesgos de embotellamiento. Tampoco veo que aumente la inseguridad. Ahora hay un callejón donde la gente tira basura. El proyecto contribuye a mejorar la seguridad», respondió Leone, ya después de la lectura de la carta de Baños.

El abogado también había volcado sus sospechas por el precio de la operación antes de la audiencia. Finalmente pidió a la Justicia «investigar los vínculos entre los directivos, representantes, apoderados, gerentes y beneficiarios reales de ENOD S.A. y de las empresas vinculadas, por un lado, y los funcionarios municipales intervinientes, por el otro».

«El representante de ENOD S.A. manifestó que las gestiones para comprar la calle y ampliar la producción fueron encaradas con el intendente Lucas Ghi, con (secretario de Producción del Municipio) Santiago Muñiz y con el arquitecto Pablo Itzcovich, y que también habrían participado representantes sindicales y delegados de fábrica», apuntó.

Imagen de Google Maps: Febrero 2025

De acuerdo a la denuncia, la venta de esa cuadra podría eventualmente conjurar los delitos de «defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de caudales o bienes públicos, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho activo y pasivo, tráfico de influencias, encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público y toda otra figura que pudiera surgir de la prueba» obtenida.

La presentación no excluye a los concejales, en caso de que el HCD proceda a aprobar la venta de la calle a la textil. A su entender, quitar esa cuadra del uso público sería «inseguro» y podría «producir embotellamientos ante un corte del FFCC Sarmiento». «Los establecimientos industriales presentan un estado alarmante de abandono de su entorno. Los vecinos conviven durante años con focos de suciedad y degradación. Reiteradamente se observa contaminación ambiental. No mantienen el entorno y la respuesta oficial es premiarlo con la entrega de una calle pública», agregó.

«Avanzar con la desafectación de un bien de uso público, para satisfacer intereses particulares sin una justificación objetiva ni suficiente, podría eventualmente dar lugar a una investigación por abuso de autoridad o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si pese a toda estas advertencias la operación continúa adelante y surgen irregularidades se formularán las correspondientes denuncias», concluyó el Dr. Baños en su presentación.

Entre los expositores por el Ejecutivo también estuvieron la arquitecta María Soledad Coimbra (Directora de Obras Particulares), la Dra Leticia Villanueva (Directora de Habilitaciones); el agrimensor Guillermo Baraglia, Director de Catastro (quien opinó que «la calle está prácticamente cerrada, sin circulación»); y el Dr. Cristian Maidana, coordinador de Verificaciones, quien dijo que la tasación del Colegio de Martilleros es hace dos años atrás y «no es definitiva».