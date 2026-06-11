Morón: El HCD devolvió el Presupuesto 2026 al Ejecutivo, con duras críticas de la oposición

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves, por unanimidad, el giro al Departamento Ejecutivo del proyecto de Presupuesto 2026, que naufragó en la última sesión de diciembre en medio de una protesta sindical y que desde entonces durmió en una de las comisiones que preside el oficialismo. La intención sería actualizarlo, pero de todas formas el luquismo tendría que negociar: «No vamos a aprobar cualquier cosa», advirtieron desde el sabbatellismo.

«El proyecto no pudo ser tratado y tras estos seis meses demanda una actualización. Es una devolución temporal por 30 días hábiles. Es una hoja de ruta queremos que sea precisa, eficaz y acorde al momento actual. Pensando por ejemplo en la Policía Local y su financiamiento», alegó el concejal Agustín Ramponelli, presidente del bloque PJ-MDF.

«La razón por la que no se votó fue bastante triste y después no se quiso tratar nunca más en el recinto. Vamos a acompañar el giro al Ejecutivo, pero no le veo mucho sentido», anticipó Analía Zappulla de LLA. Aquella sesión del 30 diciembre se suspendió por un reclamo sindical que llegó hasta el edificio del HCD. En la oposición creen que puede ser una manera elegante de retirar el proyecto de Presupuesto, por el cual venía reclamando el Nuevo Encuentro (aliado pero cada vez más ajeno al gobierno del intendente, Lucas Ghi) las últimas semana para sentarse a negociar.

«Es un verdadero papelón. Pasaron casi siete meses desde que se debía haber aprobado aquél fatídico 30 de diciembre, en el que se dejó a los trabajadores sin el pago de horas extras», disparó Diego Spina, de Unión por la Patria.

Aquel primer proyecto ya había sufrido modificaciones para estar en el Orden del Día. «Queríamos ordenar las cuentas municipales que son un desastre. Seis meses después de culparnos a nosotros nos piden de nuevo el expediente, con la excusa de que no le pueden aumentar a los trabajadores o comprar las (pistolas) Taser. Las modificaciones tenían que hacerse en el Concejo. Cuando lo regresen veremos. En vez de espiar los teléfonos celulares, o echar trabajadores, podrían dedicarse a gobernar. Desde nuestro espacio estamos dispuestos a colaborar. Pero no vamos a aprobar cualquier cosa. Vamos a ver qué mandan y ahí tomaremos una determinación», advirtió Spina.

📍 Sesión Ordinaria en el HCD Morón



Llevamos adelante una nueva Sesión Ordinaria en la que tratamos distintos expedientes vinculados a la,s necesidades de vecinas y vecinos del distrito.



Durante la jornada se desarrolló una Banca Abierta, donde estudiantes pic.twitter.com/eXJgNIqWr7 — HCD Morón (@hcd_moron) June 12, 2026

🔴 COMUNICADO del Bloque de concejales de Fuerza Patria Morón

5 de junio de 2026 pic.twitter.com/I1HMSeXrCH — Fuerza Patria Morón (@FPatria_Moron) June 5, 2026

Durante la jornada también se desarrolló una exposición de la «Banca Abierta». En esta oportunidad, estudiantes de la Escuela Primaria N°16 de Morón presentaron una iniciativa para la incorporación de señalética vial en las inmediaciones de la institución educativa, con el objetivo de contribuir a una mayor seguridad para la comunidad escolar.

Asimismo, se aprobaron declaraciones de interés municipal y deliberativo vinculadas a actividades culturales, educativas y de memoria que se desarrollan en el distrito, entre ellas la 4ª edición del Certamen Folclórico Flor de Ceibo, el 60° aniversario de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 4 “I Brigada Aérea, Prof. Héctor Ángel Laguarde”, y la serie documental “Las palomas y las bombas”, que será exhibida en una actividad cultural y de memoria organizada por la CGT Regional Morón-Hurlingham-Ituzaingó.

Además, se aprobó la licencia del concejal Bernardo Magistocchi (PRO), reemplazado en sus funciones por Susana Picón (ÜCR), quienes integraron la lista de Juntos por el Cambio en 2023.