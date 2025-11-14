Morón: El HCD pidió informes por la licencia y las denuncias en contra de Hernán Sabbatella

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves por unanimidad un amplio pedido de informes sobre la situación orgánica del secretario de Legal y Técnica del Municipio, Hernán Sabbatella, quien fuera licenciado a fines de octubre tras la denuncia de violencia de género que presentó su pareja en sede judicial.

La polémica estalla, en parte, promovida desde la propia interna dentro del oficialismo. Pero llegó al recinto de la mano de dos concejales «opositores», Ariel Aguilera (bloque Todo por Argentina, ex LLA) y Claudio Faro (PRO), quienes hicieron sendos proyectos de Resolución (se unificaron en el tratamiento sobre tablas) para saber, entre otras cosas, «qué tipo de licencia» se le otorgó a Sabbatella (quien en octubre cobró su salario entero), quién quedó a cargo del área y de la «caja chica» y, en lo que tiene que ver con la cuestión de fondo, cómo obró el Ejecutivo al enterarse de las denuncias contra el secretario, una de las cuales fue archivada en abril por el supuesto suministro de opioides.

Aguilera no tuvo ningún prurito en calificar de «adicto y violento» a Sabbatella, y acusó al intendente, Lucas Ghi, de «negacionista» y «encubridor». Ante la primera de las denuncias, se produjeron varios cambios en el área de Género del Municipio, que estaba en manos del Nuevo Encuentro, que ya en abril informaba de la «expulsión» de Hernán, hermano del presidente de ese partido, a propósito de la denuncia presentada por una empleada municipal en 2021.

«El intendente no tuvo empatía por una víctima que, además, era una trabajadora de este municipio, al darle un cargo superior a Sabbatella, que llegó a ser jefe de la denunciante. El intendente incumplió con la ordenanza 8723 del 2006 sobre acoso laboral. No hay forma de que no brinde explicaciones sobre su omisión. También va a tener que justificar por qué no dictó la cesantía del funcionario», disparó Aguilera antes de que se sometiera a votación el proyecto.

Incluso fue más lejos, al acusar a Lucas Ghi de querer dar un «golpe institucional para proteger» a su secretario y aliado político. Fue un argumento calcado del sabbatellismo, que en la sesión anterior había ordenado al jefe de bloque de concejales de Unión Por la Patria, Diego Spina, a pedir licencia y abandonar el recinto, ante la amenaza de que Claudio Román (actual secretario de Control de Gestión del Municipio) pudiera regresar a su banca. Esa jugada hubiera dejado sin silla al actual presidente del HCD, Marcelo González (FR), quien ejerce la suplencia de Román.

Por ese motivo también es que, la semana pasada, Vanina Moro (Mov. Evita) pidió ocupar la banca por la fue electa en 2023 (es primer suplente) en lugar de Spina. Pero la Secretaría del Cuerpo rechazó su pedido al informar que ese lugar había sido ocupado por Agustin Ramponelli, quien hoy estuvo en el recinto (y votó), en una jugada más que polémica desde lo jurídico, pero que desde lo legal no tendría ninguna consecuencia. No si al menos nadie litiga.

Por supuesto, la concejal y referente del Nuevo Encuentro Leticia Guerrero, no hizo más que echar leña al fuego en el recinto: «Nosotras no decidimos cuándo denuncian las víctimas. Lo único que tenemos que hacer es creerles», opinó.

También recordó que «acompañamos» a Daiana González en la denuncia contra Sabbatella por supuesto suministro de estupefacientes, que la Justicia de San Isidro archivó dos veces. Aunque la denunciante apeló a las redes sociales para volver a acusar al HS de un posible abuso del que tampoco se acuerda por haber sido o estado drogada.

Guerrero volvió a pedir también «un llamado a la reflexión» para la secretaria de Género del Municipio, Dra. Laura De Peri, por «no haberse hecho eco» de la primera denuncia. «Si no tuvo problemas en subir a sus redes fotos con el denunciado, si no pudo mantener la asistencia profesional a la denunciante, debería al menos dar un paso al costado o replantear su función. Porque, a simple viste, da la sensación de que forma parte la red de protección del denunciado».

Actualmente, Sabbatella tiene que cumplir con una perimetral, para no acercarse a su ex mujer, la cantante Natalia Bazán. La denuncia se tramita en el Juzgado de Familia N°4 de Morón y la UFI N°11, a cargo del fiscal Leandro Vaccaro.