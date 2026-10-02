Morón: El HCD recordó a María Elena Walsh y reconoció a otros siete «Ciudadanos Ilustres»

En una sesión especial realizada éste viernes, el Concejo Deliberante de Morón reconoció a otros siete Ciudadanos Ilustres del distrito, por su aporte social, político y/o cultural. Es la tercera tanda en los últimos meses y todavía quedan por tratar más de 20 expedientes de este tipo, aunque su aprobación dependerá de los tiempos y el consenso político.

Uno de los honrados fue nada menos que Juan José “Juancho” Pisano, histórico vecino de Castelar, fundador de la cadena de pintererías, ex candidato a intendente del Frepaso en 1995 y presidente del HCD entre 1997 y 2001. Los concejales Mariano Spina (F.Patria) y Vanina Moro (MDF) destacaron su trayectoria y vínculo con la comunidad moronense.

Por su parte, también recibió el reconocimiento del cuerpo el presbítero Jorge Oesterheld, reconocido sacerdote de la Diócesis de Morón, exvocero de la Conferencia Episcopal Argentina y actual párroco en Haedo.

También fue distinguido Eduardo Alberto Gallardo, por su extensa trayectoria y compromiso comunitario en El Palomar. Los concejales Susana Picón (UCR), Soledad Steinberg (FP) y Adrián Colonna (MDF) le hicieron su reconocimiento.

Por su parte, Moro y Steinberg se refirieron a la trayectoria y el legado de María Elena Walsh, figura fundamental de la cultura argentina y estrechamente vinculada a Villa Sarmiento. El homenaje post mortem se suma al museo y «espacio cultural» que el Municipio de Morón inauguró hace tres años en lo que fue su casa natal, en 3 de Febrero 547.

Asimismo, fueron distinguidos Juan Carlos Badano y Silvia Rossin, referentes de PADIMM, por su compromiso con la inclusión y el acompañamiento de las personas con discapacidad y sus familias. La concejal Analía Zappulla (LLA) tomó la palabra durante el reconocimiento.

A su vez, fue distinguido Miguel Lago, Bombero Voluntario N.º 147, reconocido por su vocación de servicio y por haber salvado la vida de una bebé en 2018.

Finalmente, fue reconocida Leonor Chiapponi, educadora y fundadora del CIIE, cuyo reconocimiento fue acompañado por las palabras del concejal Ramponelli.

Se sumaron a los homenajes como invitados la exdiputada nacional y exconcejal radical Margarita Stolbizer; y el exintendente Martín Sabbatella; además del subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad, Martín Culatto.