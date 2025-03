Morón: El PJ y el Movimiento Evita le dieron su respaldo a las gestiones de Kicillof y Lucas Ghi

Mientras que éste jueves, podría definirse en la Legislatura si se suspenden las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en territorio bonaerense (para cargos provinciales y municipales), la interna en el oficialismo va decantando en apoyos a la gestión del gobernador, Axel Kicillof; y al encolumnado intendente de Morón, Lucas Ghi.

Este martes, dirigentes del PJ local y de organizaciones peronistas, entre ellas el Movimiento Evita, se reunieron en el salón Mariano Moreno con el jefe comunal para mostrar un apoyo inequívoco, en medio de las turbulencias de una gestión que va rearmando sus equipos, desde que se produjo el quiebre con el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella.

«Nos reunimos como parte del Partido Justicialista con nuestro intendente, compañero Lucas Ghi. La finalidad de este encuentro que para todos los que concurrimos calificamos como trascendente, fue renovar el respaldo a su gestión y al gobernador Axel Kicciloff, como ya se habia expresado en la ultima declaracion del PJ Morón, dada a conocer el ultimo fin de semana», sostiene un comunicado difundido a través de redes sociales de las propias organizaciones.

«Abrazamos a nuestro gobernador Axel, y también abrazamos a nuestro intendente Lucas», expresó el presidente del Partido Justicialista local, Claudio Román, actual secretario municipal de Control Comunal y aliado del sabbatellismo de hace más de una década.

El intendente expresó por su parte la necesidad de «afianzar el compromiso», «para enfrentar las políticas de Milei».

El referente la Agrupación Eva Perón, Néstor Achinelli (histórico secretario de Obras Públicas de JC Rousselot), señaló a este medio: «Por unanimidad hemos decidido acompañar al intendente. Ni más ni menos que lo que hemos venido haciendo como partido en Unión por la Patria. No hay ninguna interna. Es un manifiesto en favor de Ghi y Kicillof».

«Hoy no hay escenario de interna, seguramente los peronistas estaremos todos juntos y en unidad, porque nuestra adversario es Milei. El conductor en Provincia es Kicillof, y en Morón es Lucas Ghi. El árbol no nos tapa el bosque. Siempre hay enojos. Nos pasa seguido. Pero la mayoría hemos coincidido en el mismo sentido. No hay divergencias. No sé lo que ocurre en otros partidos. Por lo menos en el PJ hay unidad de criterio», explicó el ex funcionario.

El propio jefe comunal difundió la foto del encuentro con concejales (Vanina Moro, Tomas Balestrini y Daniela Burgos), dirigentes del PJ y funcionarios de la Provincia como Ariel Aguilar, subsecretario de Comercio; y Adrián Grana.

«Abordamos las problemáticas actuales de nuestra ciudad, analizando cada situación específica y compartiendo propuestas para enfrentar los desafíos que se vienen. Es fundamental que podamos compartir la realidad que estamos atravesando con el objetivo de fortalecer la unidad y defender los derechos de todos los trabajadores», apuntó.

Ronda de Negocios en la UIO

Más temprano, en la mañana del martes, funcionarios provinciales y municipales llevaron a cabo la Ronda Internacional de Negocios, que vinculó a importadores mexicanos con emprendimientos de Morón y de la región en los rubros de autopartes, equipamiento médico y alimentos.

La reunión estuvo encabezada por el intendente y, en representación del Gobierno bonaerense, participaron el secretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar. También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Productivo de Morón, Santiago Muñiz, y la embajadora de México en Argentina, Lilia Rossbach Suárez.

El encuentro se realizó en la sede de la Unión Industrial del Oeste (UIO) en el Parque Industrial “La Cantábrica” y permitió abrir una agenda con más de 300 reuniones de negocios entre empresas mexicanas y regionales.