Morón: El sabatellismo sospecha de la tercerización del servicio de reparto de boletas municipales

El bloque de concejales de Fuerza Patria, que responde al sabbatellismo, presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para que el Departamento Ejecutivo explique la tercerización del servicio de distribución de boletas en favor de la empresa ALBA Postal SA. La operación que pone bajo la lupa implicó una erogación de $136,5 millones por un período de cuatro meses, es decir de septiembre a diciembre. La empresa, que ingresó como proveedora del Municipio en abril de este año, comparte directorio con otra firma dedicada a la impresión y publicidad.

El proyecto de resolución que lleva las firmas de Florencia De Luca, Diego Spina, Marcelo Notario, Mariano Spina y Soledad Steinberg reclamó a la gestión de Lucas Ghi (MDF) que explique tanto las condiciones de la contratación como también qué ocurrirá con los trabajadores del área de «Promotores», encargados de repartir las tasas municipales (TSG y TISH).

«Resulta preocupante que mientras los municipales sufren el deterioro continuo de su poder adquisitivo y ejercen sus tareas, muchas veces, sin los insumos básico necesarios, la asignación de los recursos públicos en manos privadas le quita capacidades autónomas al Estado, siendo un ataque directo a su estabilidad laboral», fundamentó el bloque.

En mayo de este año, ALBA Postal cambió a parte de su directorio. Carlos Roberto Di Napoli dejó ser Director suplente de la compañía, y ese lugar lo ocupó Marcos Hernán Tasin, manteniendo a Martín Ignacio Tasin como Director. Éstos últimos también comparten directorio en Polygraph SA. que viene participando de licitaciones en CABA por el servicio de «Artes Gráficas». La firma no es conocida en Morón, pero sí el negocio de la publicidad callejera.

En la sesion del 13 de agosto, el HCD aprobó, por mayoría (16 a 8), un pedido de informes (firmado por LLA y PRO y respaldado por el sabbatellismo en el recinto) para que el Ejecutivo informe sobre los puestos callejeros montados en zona de Plaza La Roche «sin autorización» del HCD. Aunque para ese día, las estructuras habían sido «retiradas».

«Anoche desaparecieron las estructuras o las reemplazaron por otras. Justo antes de este pedido de informes. Me pregunto si eran legales y quién decide sobre los espacios públicos. No nos imaginamos nada. Acá están las fotos», aseveró el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Tozzi, con una copia del proyecto que contenía esas pruebas entre manos.

El sabbatellismo fue aún más lejos. « El espacio público lo administra éste Concejo Deliberante. El intendente se toma atribuciones que no le competen. Hay puestos por todos lados. Y lo grave es que se utilizaron recursos públicos para amurar esos puestos en la vía pública», cuestionó Spina.

La cosa no quedó ahí. El edil de Fuerza Patria aseguró también que el Ejecutivo «le paga a la empresa Girola para hacerle publicidad del intendente». Se trata de una firma publicitaria que vende publicidad oficial y privada en, por ejemplo, paradas de colectivos. «Estos puestos son ilegales» y «se malversaron fondos», afirmó el ex secretario de Gobierno.

«Si tienen algo para denunciar vayan al (Juzgado) Contencioso Administrativo (de Morón, que está a cargo de manera provisoria por un ex funcionario de Moreno)», lo apuró el concejal y presidente del PJ local, Claudio Román.