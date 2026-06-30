Morón: El Sindicato Municipal pidió retrasar las jubilaciones de oficio que inició el Ejecutivo

El Sindicato de Trabajadores de Morón exigió al Departamento Ejecutivo que se «suspenda» el plan de jubilaciones de oficio que inició el Municipio y por el cual fueron dados de baja decenas de empleados estatales con entre 30 y 35 años de antigüedad. Según precisó, si bien contarían con la edad fueron notificados a fin de junio y sin prestar el consentimiento.

Fuentes del gremio explicaron que la maniobra es por lo menos discutible jurídicamente, debido a que «esto suele hacerse con un año de previo aviso» siempre que el trabajador tenga intenciones de resignar su salario. «A partir de julio, estos cesanteados van a pasar a ganar un 40% menos, como anticipo de una jubilación que podría tardar año y medio».

Los aportes previsionales de los municipales son recaudados por la caja del IPS. Y se calculan en base a los mejores 36 meses de salario. La jubilación de oficio, en empleados de entre 60 a 65 años (según el sexo), no es un dato menor teniendo en cuenta que muchos de ellos tuvieron una mejora de escalafón en el último año, que no será tenida en cuenta. Por eso el STMM pidió al Ejecutivo dar marcha atrás a las actuaciones y sentarse a negociar una salida.

«En los últimos día le llegaron telegramas a unos 50 empleados, que son de los que tenemos conocimiento firme», informaron en el gremio. Otras fuentes hablan de 174 telegramas enviados a los empleados de la planta permanente municipal.

De inmediato, el sabbatellismo se hizo eco de ese reclamo y salió con un comunicado (bajo el sello de su bloque «Fuerza Patria») a expresar su «preocupación por los ceses de trabajadores municipales impulsados por el Ejecutivo».

«La decisión de jubilar de facto a trabajadores es un acto profundamente cruel e insensible. Despedir personas sin respetar el debido procedimiento administrativo, y en este contexto de crisis económica, expone la falta de humanidad de una gestión que prefiere dejar familias en la calle antes que cuidar a sus empleados y a los servicios que recibe el vecino», apuntó el líder del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien está en pleno operativo retorno (con vistas al 2027) y llamó al intendente, Lucas Ghi, a «revertir esta situación de forma urgente y abrir el diálogo».

Desde el bloque de Fuerza Patria Morón expresamos nuestra preocupación por los ceses de trabajadores y trabajadoras municipales impulsados por el Departamento Ejecutivo. pic.twitter.com/6igp4xuAAA — Fuerza Patria Morón (@FPatria_Moron) June 30, 2026