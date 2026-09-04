Morón: Hay siete nominados para reemplazar a Enrique Pochat al frente de la Defensoría del Pueblo

El Defensor, Enrique Pochat; y su Adjunta reciben la distinción en nombre del fallecido Abraham Gak.

El Concejo Deliberante dio a conocer el listado de siete nominados que competirán para ser el nuevo Defensor del Pueblo de Morón. El cargo es ocupado desde 2020 por el Dr. Enrique Pochat, quien antes fue Adjunto por más de una década.

La Defensoría fue creada por ordenanza en 2004, y tras dejar desierta la primera convocatoria (por los rumores de imparcialidad) finalmente la gestión de Martín Sabbatella respaldó la nominación del Profesor Abraham Leonardo Gak, entonces conocido como director del Plan Fénix (hasta 2007), quien estuvo dos períodos consecutivos. Como es obligatorio que el Defensor o su Adjunto tengan título de abogado, en todo el recorrido fue acompañado por Pochat.

Tras el fallecimiento del economista, Pochat lo reemplazó por decisión del HCD, que ahora discutirá si mantiene la estructura o cambia de rumbo. Es que Valeria Roldán, Licenciada en Trabajo Social y actual Adjunta de la Defensoría es una de las candidatas ocupar el rol de Defensor/a. Ambos estuvieron este viernes 4 en el recinto, cuando el Concejo designó a Gak entre los seis nuevos «Ciudadanos Ilustres» del distrito, para recibir el diploma en su nombre.

Habrá una lucha reñida entre las tres bancadas principales para la elección de autoridades, que puede salir por consenso o por mayoría. Todavía no hay fecha cierta para que se realice la «designación». Los candidatos son los siguientes:

🔹 Flavia Padulo

Profesora de Educación Primaria. Actualmente se desempeña como vicedirectora de la EP N.º 7 e integra el equipo directivo de la EP N.º 109, ubicada en el barrio Carlos Gardel.

🔹 María Luz Vidal

Vecina de Castelar. Integró la Junta Vecinal de Castelar, es colaboradora del Rotary Club y participó en programas junto a la Fundación Uniendo Caminos y la Fundación Morelli. Es técnica en Administración, con formación en comercialización, administración de empresas y gestión operativa.

🔹 Juan Carlos Martínez

Periodista director de La Voz de Castelar, exconcejal (Nuevo Encuentro), ex secretario de Seguridad, en gestiones de Martín Sabbatella y Lucas Ghi; presidente de la Sociedad de Fomento Castelar y de la Biblioteca Popular 9 de Julio.

🔹 Fabián Gómez

Licenciado en Comunicación, diplomado en Seguridad y con formación de posgrado en toxicomanía.

🔹 Cristian Ariel Martínez

Vecino de Morón distinguido como Abanderado de la Argentina Solidaria. Presidente Sociedad de Fomento Federal del Oeste (Haedo), fue funcionario en la gestión de Ramiro Tagliaferro y candidato a concejal por JxC y por Nuevos Aires.

🔹 Romina Fusco

Abogada y ex concejal (PRO) de Morón.

🔹 Valeria Roldán

Licenciada en Trabajo Social. Actualmente se desempeña como Defensora Adjunta de la Defensoría del Pueblo de Morón.