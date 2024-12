Morón: Lucas Ghi se mostró con la CGT Regional y Sabbatella reunió a 2000 dirigentes de Nuevo Encuentro

Tras el sismo que causó ésta semana la disolución de la Secretaría de Gobierno y la exposición de la nueva mesa política en la que se respalda, el intendente de Morón, Lucas Ghi, se mostró ayer con dirigentes de la CGT Regional, en un encuentro donde no hubo una sola mención a la interna de Unión por la Patria pero sí definiciones sobre la situación social y la oposición natural al gobierno nacional de Javier Milei.

En la reunión estuvieron dos de los tres triunviros de la central obrera que nuclea a los principales gremios adheridos a la CGT en los distritos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó: Alfonso Martínez, por Gastronómicos; y Jorge D’Andrea (ATSA) ambos del PJ local. También acompañaron Víctor Hugo Pintos (FR), tesorero del SEOCA; y Gabriel González de SETIA, quienes ya habían lanzado hace unos meses una mesa para respaldar la postulación de un candidato peronista en Morón (Alfonso). El gran ausente fue el camionero Marcelo Notario, concejal y expresidente del bloque de UxP, quien ya cedió ese lugar al desplazado del Ejecutivo Diego Spina, la principal figura que tenía el Nuevo Encuentro en el gobierno de Ghi.

«Abordamos las problemáticas actuales de las actividades de cada gremio, analizando cada situación específica y compartiendo propuestas para enfrentar los desafíos que se vienen. Es fundamental que podamos compartir la realidad que estamos atravesando con el objetivo de fortalecer la unidad y defender los derechos de todos los trabajadores», comunicaron desde la organización sindical este viernes.

Por su parte, el intendente sostuvo que “es fundamental que podamos compartir la realidad que estamos atravesando con el objetivo de fortalecer la unidad y defender los derechos de todos las y los trabajadores”.

Y, en sintonía con la CGT Regional, consideró que “a la crueldad y el ajuste del Gobierno de Milei le vamos a responder convocando a todos a construir una alternativa de futuro para nuestros vecinos y vecinas”.

Éste medio consultó a algunos de los asistentes sobre la foto del día y el respaldo al intendente, aunque no hubo definiciones políticas. El FR hace equilibrio, para no romper la alianza con el NE y mantener así la presidencia del HCD. Aunque el propio Marcelo González se mostró el miércoles en un acto junto al intendente. Fue durante la bajada del ministro bonaerense Andrés Larroque, que estuvo acompañada de otros funcionarios del gobernador (Ariel Aguilar, Adrián Grana, José Campagnolli) que dieron respaldo a Ghi.

Ese día, en declaraciones públicas, el intendente reconoció las diferencias y el mal momento que vive con figuras como Spina, a quien indirectamente culpó por el fracaso de la ordenanza fiscal en el recinto, y con los principales referentes del partido: Martín Sabbatella y Mónica Macha. Días antes del estallido, la legisladora envió una carta a los propios militantes del NE, donde lo tildó de «desleal» y recordó que «no hubiera llegado» adonde está si no fuera por ellos. Aunque de ni uno ni otro sector se habla de ruptura, quedó claro que hoy la alianza de UxP de Morón tiene dos bandos. Y el Nuevo Encuentro está de un sólo lado.

En los últimos días el sabbatellismo estuvo alborotado, con reuniones «ejecutivas» y plenarios a nivel local y provincial, que culminaron en la tarde de ayer con una cumbre con más de 2000 militantes en Morón Sur. No trascendieron medidas extremas. Al mismo tiempo que se negaba al intendente como presidente de la fuerza a nivel local (tal como se lo presentó en 2021 en un plenario vía zoom). «El partido tiene autoridades nacionales y provinciales, pero no locales», explicaba ayer un dirigente. En el entorno de Ghi creen que pudieron haberse cambiado los estatutos. El miércoles, el intendente avisaba que no podría asistir al plenario partidario por un tema de agenda. Y, claro, no estuvo. La pregunta es si seguirá siendo parte.

La convocatoria se realizó en la sede de la Colectividad de Residentes Bolivianos Virgen de Copacabana (Cucha Cucha 530) en Castelar sur. En la mesa central estaban Martín, Mónica y Diego Spina; además de la presidenta del Consejo Escolar, Mabel Mesa; funcionarios del gobierno local, concejales y consejeros escolares.

El ex titular de la ACUMAR remarcó la necesidad de “multiplicar los esfuerzos para fortalecer la gestión municipal”. También se advirtió por “la concentración de decisiones y la falta de articulación entre áreas de gobierno que afectan la calidad de las políticas públicas en un contexto de ajuste libertario y crisis social”.

Durante la jornada de debate, la militancia cuestionó «la falta de planificación y un enfoque integral» del Municipio. Lo adjudican a la disolución de la Jefatura de Gabinete, en enero, y de Gobierno, el pasado lunes. «Dos decisiones que debilitan la estructura municipal y genera consecuencias negativas para la comunidad”.

“La sociedad de Morón no merece que, frente a semejante avance sobre los derechos, se pierda el tiempo en persecuciones internas y en debilitar al gobierno con rupturas y desplazamientos”, remarcaron los referentes.

Durante la actividad, se conmemoraron los 25 años de la asunción de Martín Sabbatella como intendente y los 20 años de la creación de Nuevo Encuentro. El exintendente avisó que será candidato en 2027. Pero en el medio hay dos años y la elección 2025. Habrá que ver si la lapicera de los Kirchner abre la interna.